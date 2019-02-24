Son Dakika Haberleri: Amasya Merkezli Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

Amasya Merkezli Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu

26 dakika önce

Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Amasya Merkezli Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
Amasya merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Merzifon ilçesi, İstanbul, Ankara, Samsun, Çorum, Manisa, Ordu ve Tokat'ta belirlenen adreslere ve imalathanelere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 bin 674 şişe kaçak ve sahte içki ile çok sayıda sahte bandrol, boş şişe ve kapak ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 30 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 18'i ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, başka illerden getirilen kaçak içki ile merdiven altı üretilen sahte içkilerin piyasaya sürülmek istendiğinin belirlenmesinin ardından teknik ve fiziki takibe alınan zanlıların yasa dışı yollardan içki üretimi yaptıkları tespit edilmiş, eş zamanlı operasyonda 34 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü dün savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 30'u adliyeye sevk edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak

Çocukken Hayalini Kurduğu Aracı, Emekliliğinde Kendi Elleriyle Yaptı Ünlü İş Adamı İnan Kıraç, Nasıl 4,1 Milyon Euro Dolandırıldığı Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 12:02:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya Merkezli Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]