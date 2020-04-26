Amatör kulüpler kapanmanın eşiğinde - Son Dakika
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Amatör kulüpler kapanmanın eşiğinde

12 dakika önce

Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de sportif faaliyetlerin durmasıyla birlikte en büyük darbeyi amatör spor kulüpleri aldı.

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Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'de sportif faaliyetlerin durmasıyla birlikte en büyük darbeyi amatör spor kulüpleri aldı. Bazı amatör kulüpler kapanmanın eşiğine geldi.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok amatör kulüp kapanma ile karşı karşıya. Konuyla ilgili Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Birliği, Karşıyaka'daki tüm amatör spor kulüpleri adına bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin amatör spor kulüplerinin durumlarına el atmaları gerekmektedir.

Türk sporunun, özellikle de Türk futbolunun temel taşı olan amatör spor kulüplerimizi yok saymak bu dönemde en büyük vicdansızlık olur. Türk sporunun ayakta kalmasını sağlayan en güçlü ve en büyük temelin altına konan dinamit gibi patlayan korona virüsten büyük yara alan amatör spor kulüplerimizin, Türk sporuna yetiştiricilik özelliklerini asla unutmamız gerekmektedir.

Türkiye'de bir gerçek var ki, o da; amatör spor kulüplerimiz yetiştiricilik görevi yapmakta ve en büyük gelirleri de bu kaynaktan oluşmaktadır. Spor Okullarıyla ayakta kalan kulüplerimizin bu olanakları ortadan kalkmış, gelirleri yok olmuş ancak giderleri yine aynı kalmıştır. Zaten borç içinde yüzen amatör spor kulüpleri şimdi de ölüm tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu amatör kulüplerimiz için korona virüsten daha tehlikelidir. Tedavisi de başta Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin elindedir. Koşulsuz destek şarttır.

Ekonomik durumun göz önünde bulunacağı ve sponsorların da artık amatörlere el atmayacağı bir gerçektir. Bu durumda tek alternatif devlet ve belediyelerin desteğidir. Eğer destek olmazsa pek çok kulüp kapanabilir veya faaliyetlerini sonlandıracağı gibi maç sayılarında da büyük düşme olur. Yılda 8-10 bin maç oynanırken bu sayı 3-5 bine kadar düşer. Böylelikle futbolcular futbol sahası yerine başka alanlara yönelmek zorunda kalır. İşte en tehlikelisi de budur. Sadece Karşıyaka değil İzmir'deki, Türkiye'deki tüm amatör kulüplerin derdi aynıdır. Birdir. Karşıyaka Amatör Futbol Kulüpleri Birliği, Karşıyaka'da bayan futbol takımı Besemspor'un yanı sıra futbolun yanı sıra 29 branşı alt yapıda yapan ve Türkiye Şampiyonluklarını ilçemize getiren Bostanlıspor gibi, sadece basketbol ve Uzakdoğu sporları branşıyla ilgilenen diğer kulüplerin de varlığı unutulmamalıdır. Biz Karşıyaka'da 20 futbol, bir o kadar diğer branşlar, İzmir'de yüzlerce Türkiye'de binlerce kulüp adına bu açıklamayı yapıyoruz. Amatörlerimiz unutulmamalı diyoruz. Bir tek amatör sporu kulübümüzün kapanmaması için destek, yardım, bakanlık ve belediyelerin konuya el atılmasını ve bu konuda söz vermelerini değil, gerçekçi olmalarını bekliyoruz." - İZMİR

Karşıyaka, Türkiye, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:09 Kaynak: İHA

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