Amazon CEO'sunun dudak uçuklatan maaşı tartışma konusu oldu! - Son Dakika

Dünyanın en büyük alışveriş platformu ve teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu ve fikir babası Jeff Bezos'tan sonra 2021'in Temmuz ayında CEO pozisyonuna gelen Andy Jassy, son günlerde maaşı ile gündeme geldi. Jassy'nin aldığı maaş, bazı kesimleri rahatsız etti

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Danışmanlık firmaları, Andy Jassy'nin 214 milyon dolarlık maaşını aşırı buluyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden birisinin CEO'su olmak elbette kolay değil. Ancak Jeff Bezos'tan sonra bu pozisyona gelen Andy Jassy'nin maaşı oldukça şaşırtıcı. Yıllık 214 milyon dolarlık bir maaş söz konusu olunca bazı yatırım danışmanlık şirketleri, konuya eleştirel bir şekilde ele aldı.

Ydünyanın en büyük yatırımcı danışmanlık firmalarından birisi olan Kurumsal Hissedar Hizmetleri (ISS), Perşembe günü danışanlarıyla bir rapor paylaştı. Raporda, Amazon'daki maaş dengesizliklerine vurgu yapıldı. Paylaşımca yer alan ifadeleri ise şu şekilde.

Yeni CEO'nun 214 milyon dolarlık ödülünün değeri, dahili bir terfi bağlamında aşırı. Tazminat programının nesnel, önceden belirlenmiş performans kriterleriyle herhangi bir bağlantısı yok.

ISS, hissedarları Amazon'daki bu düzensiz ve abartılı maaş ödemelerine karşı oy kullanmaya çağıran bir diğer danışmanlık şirketi Glass Lewis'e katıldığını belirtti. Glass Lewis, geçen hafta Amazon'un üst düzey yöneticilerinin maaşlarının "performans ve ücret" konusunda hiçbir bağlamın olmadığını belirtmişti. Öte yandan Amazon konuya ilişkin olarak şu savunmayı yaptı.

SEC kurallarının çalışma şekli, bu hibeyi 2021 için toplam tazminat olarak bildirmemiz gerekiyor, gerçekte önümüzdeki 10 yıl içinde geçerli olacak. Bunun yıllık ücret perspektifinden eşit olduğu şey, diğer büyük şirketlerdeki CEO'larınkiyle rekabetçi ve Amazon Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

Öte yandan maaşı sorgulanan sadece şirket CEO'su değil. Bunlara ek olarak Adam Selipsky ve Dave Clark'ın ödeme paketleri de yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Gelen tepkiler sonrasında şirketin maaşlar konusunda değişikliğe gidip gitmeyeceği merak konusu.

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