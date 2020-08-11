Amazon Project Zero Türkiye dahil yedi yeni ülkede hizmette - Son Dakika

Amazon Project Zero Türkiye dahil yedi yeni ülkede hizmette

Amazon Project Zero girişimi Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur ve BAE'nin dahil olduğu yedi yeni ülkede daha hizmete açıldı.

Amazon Project Zero Türkiye dahil yedi yeni ülkede hizmette, System.String[]

Amazon Project Zero girişimi Türkiye, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur ve BAE'nin dahil olduğu yedi yeni ülkede daha hizmete açıldı.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, eklenen yedi yeni ülke ile Amazon pazaryerlerinin bulunduğu toplamda on yedi ülkeyi kapsayan Project Zero, Amazon'un gelişmiş ve yenilikçi yapay zeka teknolojisini markaların gireceği detaylı bilgilerle harmanlayarak sahte ürün satışlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Buna göre, Amazon'un müşterilerine her daim orijinal ürünler sunmak adına uzun süredir yürüttüğü çalışmalar ve yatırımlar sonucu ilk kez 2019 yılında kullanıma sunulan Project Zero, aralarında Arduino, BMW, ChessCentral, LifeProof, OtterBox, Salvatore Ferragamo ve Veet'in de bulunduğu, 10,000'in üzerinde global marka ve yeni girişim tarafından destekleniyor.Amazon Global Müşteri Güvenliği ve Satıcı Desteğinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dharmesh Mehta, "Amazon olarak tüm müşterilerimizi ve birlikte çalıştığımız markaları korumak adına kararlı bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Project Zero, markaları ve özellikle projenin üç kolunu da kullanacak tüm firmaları korumak adına atılmış büyük bir adım" dedi.Bünyesinde birçok küresel marka barındıran, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BMW'dan yapılan açıklamada, "Project Zero, Amazon üzerinde markamızı koruyan pratik ve güçlü bir araç. Amazon'un markalarımızı korumak adına kullanıma soktuğu sistemleri takdir ediyoruz," ifadeleri kullanıldı.Food Huggers kurucusu ve CEO'su Adrienne McNicholas, "Project Zero'nun farklı pazaryerlerinde uygulanacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Program, şu ana kadar markalarımızı koruma konusunda oldukça pozitif bir sonuç verdi. Amazon'un dünyanın her yerindeki markaları korumak adına kararlılığının devam ettiğini görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.Aıklamaya göre, aktif olarak Amazon Project Zero kullanıcısı olan markalar, yeni eklenen pazaryerlerinde hiçbir işleme gerek duymadan markalarını koruyabilecekler. Project Zero'nun markaları koruyup güçlendiren üç ana özelliği var: Amazon'un otomatik koruma sistemi, bir günde 5 milyarın üzerinde yeni ürünü etkin ve sürekli olarak tarıyor ve şüpheli listelemeleri belirliyor. Gücünü Amazon'un yapay zeka sistemlerinden alan otomatik koruma sistemi, sürekli yeni bilgilerle güçlendirildiği için sahte ürünlerin listelenmesinin önüne geçerken, her gün daha sağlıklı sonuçlar elde ediliyor.Project Zero markaları kendi yönettikleri araçlar aracılığıyla güçlendiriyor ve onlara pazaryerlerindeki sahte ürünleri daha önce eşi görülmemiş bir şekilde kaldırma imkanı tanıyor. Sistemden kaldırılan bu ürünler, otomasyon koruma sistemleri ile paylaşılıyor ve bu sayede sahte ürünlerin gelecekte de etkin bir şekilde önlenmesi sağlanıyor.

Ürün seri numarası tanımlama, markaların kendi üretim veya paketleme süreçlerinde uyguladıkları eşsiz bir kod sayesinde kullanılabiliyor ve markaların Amazon üzerinden satılan tüm ürünlerinin teker teker taranarak orijinal olduğunun teyit edilmesine yardımcı oluyor. Ürün seri numarası tanımlama isteğe bağlı bir hizmet olsa da Project Zero'nun bir parçası olan markalar bu sistem ile en iyi sonuçlara ulaşabiliyor.


Avustralya, Brezilya, Türkiye, Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:06

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Amazon Project Zero Türkiye dahil yedi yeni ülkede hizmette - Son Dakika Ekonomi
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