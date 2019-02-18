Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter Hastayı Stadyumdan Aldı

Ambulans Helikopter Hastayı Stadyumdan Aldı

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Uzunay (53), ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Ambulans Helikopter Hastayı Stadyumdan Aldı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Mustafa Uzunay (53), ambulans helikopterle  Ankara'ya sevk edildi.

Mustafa Uzunay, 6 ay önce Bülent Ecevit üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görmeye başladı. Doktorlar, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'ndeki yoğun bakım ünitesinde yatan Mustafa Uzunay'ın Ankara'ya sevk edilmesine karar verdi. Mustafa Uzunay'ı almaya gelen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu'na indi. Mustafa Uzunay, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. Mustafa Uzunay, tedavisi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne gönderildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:16 Kaynak: DHA

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