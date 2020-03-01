Ampute Milli Futbol Takımı teknik heyetinden Mehmetçiğe ziyaret - Son Dakika

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve beraberindeki heyet, Hatay'daki komando birlikleriyle hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Çakmak ve beraberindekiler, Reyhanlı ilçesindeki komando birliğinde askerlerle bir araya geldi.

Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılara beraberindekilerle ziyarette bulunan Çakmak, Mehmetçiklere milli takım forması hediye etti.

Çakmak, AA muhabirine, 1997 yılında Şırnak'ta gazi olduğunu söyledi.

Hastanede tedavi görürken gazilerin ziyarete geldiklerini belirten Çakmak, şöyle konuştu:

"Yakınlarım, mesai arkadaşlarım, herkes ziyarete gelmişti ancak en anlamlısı gazilerin ziyaretiydi. Ben de vatan için bir ayak feda ettim. Canını feda eden aziz şehitlerimiz var. İki kolunu, iki ayağını kaybeden gazilerimiz var. Bu ülke için gazi de şehit de olacağız. Bizler de evlat büyütüyoruz. Evlatlarımız da feda olsun."

Çakmak, devletin gazileri sahiplendiğini dile getirerek, "Devletimin tüm imkanlarından faydalanıyorum. Biz büyük bir devletiz. Biz de hemen buraya gelerek gazilerimizi ziyaret ettik. Annelerinin, babalarının ellerini öptük." ifadelerini kullandı.

Kaleci antrenörü Fatih Karakuş da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Gazilerle beraber oldukları için çok mutlu olduklarını belirten Karakuş, "Onlara az bir şey de olsa mutluluk katabildiysek ne mutlu bize." dedi.