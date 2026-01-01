Amsterdam\'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan tarihi Vondelkerk kilisesi, yeni yılın ilk saatlerinde çıkan büyük bir yangın sonucu neredeyse tamamen yıkıldı. Yangının ardından yetkililer, yapının artık kurtarılamayacağını açıkladı.

YANGIN KİLİSE KULESİNDE BAŞLADI

Yangın, Amsterdam merkezindeki Vondelpark'ın hemen yanında bulunan kilisenin kulesinde, saat 00.45 sıralarında başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek yayıldı, kulenin bir bölümü ile kilisenin çatısı çöktü.

"KİLİSENİN TAMAMI ÇÖKEBİLİR"

Amsterdam–Amstelland Güvenlik Bölgesi sözcüsü, yaptığı açıklamada, Vondelkerk'in artık kurtarılamayacağını vurgulayarak, "Kilisenin tamamı çökebilir" ifadelerini kullandı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

HAVAİ FİŞEK ŞÜPHESİ

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Hollanda medyasına konuşan bazı mahalle sakinleri, kilise kulesine havai fişek isabet etmiş olabileceğini öne sürdü. İtfaiye yetkilileri ise şu ana kadar bu iddiayı doğrulayacak somut bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

DONANMA DESTEĞİ İSTENDİ

Giderek büyüyen yangına itfaiyenin müdahalesi yetersiz kalınca, söndürme çalışmalarına Hollanda Kraliyet Donanması'ndan destek istendi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yanan parçaların çevreye savrulması üzerine, kilisenin yakınındaki çok sayıda ev önlem amacıyla boşaltıldı.

SEMT SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen semt sakinleri, geçici olarak yakındaki bir yoga stüdyosuna yerleştirildi. Yangın söndürme çalışmaları tamamlanmadan evlerine dönmelerine izin verilmedi.

Öğle saatlerinde yapılan açıklamada, yangının halen sürdüğü ancak kilisenin dış duvarlarının ayakta kaldığı ve çökme riskinin büyük ölçüde ortadan kalktığı bildirildi.

ULUSAL ANIT STATÜSÜNDEYDİ

Geçmişi 19. yüzyıla dayanan Vondelkerk, 1872 yılında Rijksmuseum ve Amsterdam Merkez İstasyonu'nun da mimarı olan Pierre Cuypers tarafından inşa edildi. Cuypers, adını Hollandalı şair Joost van Vondel'den alan bu yapıyı, "en güzel eseri" olarak tanımlıyordu.

Vondelkerk, 1977 yılına kadar Katolik kilisesi olarak kullanıldı. Daha sonra ulusal anıt statüsü kazanan yapı, son yıllarda özel etkinliklere ev sahipliği yapıyordu. Ayrıca Liberty Church adlı cemaat, her pazar burada ayinler düzenliyordu.

HAVAİ FİŞEKLER YİNE CAN ALDI

Öte yandan Hollanda'da yılbaşı gecesi havai fişek atmak gelenek olarak sürdürülüyor. Polis verilerine göre bu yıl rekor seviyede havai fişek kullanıldı. Ülke genelinde havai fişek kazaları nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Yetkililer, şiddetli rüzgâr ve kilisenin geniş alana yayılmış yapısının, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını belirtti.