Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika

Anadolu Ajansı 100 yaşında

6 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve...

Anadolu Ajansı 100 yaşında, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılını kutlayarak, "Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Yıldırım, yayımladığı kutlama mesajında AA'nın, işgal güçleri ve yerli iş birlikçilerinin milli mücadeleyi sekteye uğratacak asılsız haberler yayarak Anadolu halkının inancını kırmaya yönelik propaganda faaliyetlerini engellemek, bağımsızlık mücadelesini tek ve güçlü bir kanaldan hem yurda hem de dünyaya duyurmak maksadıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.


Anadolu Ajansının, bugün yalnızca ülkenin değil dünyanın da sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını aktaran Yıldırım, mesajına şöyle devam etti:

"Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği de taşımaktadır. Milletinden aldığı güçle milli mücadelede milletin sesi olan Anadolu Ajansı, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında ve terör operasyonlarında vatandaşların haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamış, olay yerinden büyük bir özveri ve fedakarlıkla yaptıkları canlı yayınlarla Türkiye'nin haklılığını, uluslararası kamuoyunda duyurmuştur. Anadolu Ajansı, günümüzde de koronavirüsle mücadelede halkımızı bilgilendirip haberdar ederek virüsün yayılmasının önlenmesinde etkin rol üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayarak, faaliyet alanını genişletmiş, yurt dışındaki haber ağını da giderek güçlendirmiştir."

Yıldırım, AA'nın, bundan sonra da başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine, Türkiye'nin sesi olmayı sürdüreceğine yürekten inandığını belirterek, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'nın fedakar ve özverili çalışanlarını tebrik ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:54 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Akşener'den korona itirafı: Virüs bizim eve de girdi ama merak etmeyin iyiyim Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi         
16:24
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel         
16:22
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi         
16:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı         
15:56
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?         
15:50
Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman         
15:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak         
15:28
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı         
15:18
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı         
15:14
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor         
15:13
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?         
15:11
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı         
15:00
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp         
14:59
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi         
14:49
Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor         
14:49
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim         
14:42
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır         
14:41
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz         
14:30
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu         
14:25
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı         
14:18
Fransız hemşireler, hükümetin salgın politikasını soyunarak protesto etti Fransız hemşireler, hükümetin salgın politikasını soyunarak protesto etti         
14:16
Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı         
14:14
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak         
14:09
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak         
13:59
Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı         
13:48
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok         
13:43
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:42
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?         
13:38
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı         
13:20
Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı Ünlü teknoloji devi Apple, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı         
13:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 16:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]