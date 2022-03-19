Anadolu Ajansı'nın "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" 21 Mart'ta başlayacak (1) - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" yerli ve yabancı 25 basın mensubunun katılımıyla 21 Mart'ta başlayacak.

AA Haber Akademisi koordinatörlüğünde, her biri alanında uzman olan akademisyen, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli habercilerin ders vereceği eğitimler, 21Mart-1 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitim Programı'na, AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki bürolarında görev yapan 22 muhabir ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Romanya, Polonya ve Macaristan'dan 3 yabancı medya mensubu katılacak.

Kursiyerleri zorlu bir eğitim süreci bekliyor

Kursiyerlere, alanında uzman isimler tarafından verilecek 12 günlük eğitimin ilk kısmında, "Savaş muhabirliği", "Yeni nesil terör örgütleri" ve "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Yapılanması" derslerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin tecrübeli eğitmenleri tarafından "hava ve deniz operasyonları" konularında teorik bilgiler aktarılacak.

Kriz anı ve olağanüstü koşullarda hayatta kalmaya yönelik pratik ve teorik derslerin verileceği eğitimin ikinci kısmında ise kursiyerler, Polis Akademisinin eğitimci kadrosundan "ilk yardım", "toplumsal olaylarda ekipman kullanımı", "rota belirleme ve harita okuma", "KBRN saldırıları", "savaş teorisi ve terminolojisi", "yakın savunma", "suda hayatta kalma", "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri, "adam kaçırma ve rehin alma", "ikna stratejileri ve algı", "kişisel güvenlik ve intikal", "pusu ve pusudan korunma yöntemleri", "patlayıcılar ve tehlikeli alanlar" gibi konularda uygulamalı eğitimler alacak.

Ayrıca bir günlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde geçirecek kursiyerler, doğal afetlerde çalışırken nelere dikkat etmelerine dair teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirilecek.

AFAD personeliyle helikoptere de binecek kursiyerlere, biniş ve inişler ile helikopter içinde hareket ederken uyulması gereken kurallar anlatılacak.

"Dünyada eşi benzeri, örneği yok"

Program kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince 19 farklı alanda eğitim verildiğini belirten Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, bunların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ile AFAD Başkanlığı ekiplerinin programın partnerleri arasında yer aldığını kaydetti.

Savaş muhabirliği eğitimine bugüne kadar İngiltere, ABD, Makedonya, Kırgızistan, Filistin, Özbekistan, Uzak Doğu ülkeleri, Güney Amerika ülkelerinden basın mensuplarının katıldığını dile getiren İnal, "Bu program, bölgede verilen tek sertifikalı ve uzun soluklu eğitim programı. Bu yüzden dünyada eşi benzeri, örneği yok." ifadelerini kullandı.

Söz konusu eğitim programında yer alan pek çok medya çalışanının farklı savaş bölgelerinde görev aldığını aktaran İnal, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Polis Akademisi çatısı altında savaş muhabirliği eğitimi almış gazeteci arkadaşlarımızın faaliyet yürüttüklerini biliyoruz. Savaşın bitmesini onların da yuvalarına dönmelerini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Savaş Muhabirliği eğitimine çok fazla ülkeden talep geldiğini, bu noktada TİKA'nın da önemli katkı sunduğunu belirten İnal, AA'nın daha önce savaş bölgelerinde savaş deneyimi yaşamış personelinin de tecrübelerini eğitime katılanlara aktardığını ifade etti.

İnal, eğitim programında pay sahibi olan Anadolu Ajansı, TİKA, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD'a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Olağanüstü haller için tecrübe kazanacaklar

AA Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle zorlu bir eğitim verdiklerinin altını çizen AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da normal şartlarda yıl içerisinde düzenli periyotlarla düzenlen eğitim programının Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle erkene alındığını söyledi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün talimatı doğrultusunda hızlı bir şekilde "20. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni programlaştırdıklarını ifade eden Bostan, "Normalde savaş muhabirliği eğitimlerinin hazırlık süreci yaklaşık bir ay sürüyor. Ancak elimizi çabuk tutmamız gerekiyordu. Bu yüzden Haber Akademisindeki arkadaşlarımızın yoğun çalışması ve Polis Akademisi Başkanlığının bizlere verdiği güçlü destekle 15 gün gibi kısa bir sürede çalışmaları tamamladık." dedi.

Eğitim programına birçok kişinin başvurduğunu aktaran Bostan, şöyle devam etti:

"Eğitim programına çok sayıda başvuru oluyor ama eğitimlerin daha verimli geçmesi için katılımcı sayısını 25 kişiyle sınırlı tutmak istiyoruz. Çünkü amacımız katılan arkadaşlarımıza maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek. Eğitimlere yurt dışından da katılım var. Özelikle Ukrayna çevresindeki ülkelerden talepler oldu. Çünkü Ukrayna'ya komşu ülkelerde yaşayan gazeteciler, haber yapmak için savaş bölgesine gidip geliyorlar. Bu eğitimi almalarının çok faydalı olacağını biliyoruz. Bu yüzden TİKA ile iletişime geçtik. Söz konusu ülkelerdeki arkadaşlarımızın eğitime katılması konusunda destek sağlanmasını talep ettik. Bu konuda bize destek oldular. TİKA'ya çok teşekkür ederim. Romanya, Polonya ve Macaristan'dan gazeteci arkadaşlarımız da bu eğitimlere katılacak."

Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin Türkiye'de alanında tek olma gibi birçok özelliğinin olduğunu belirten Bostan, en büyük kazanımın Anadolu Ajansının birikimi, tecrübesi olduğunu ifade etti.

Çok sayıda basın mensubuna eğitim verildiğini ve sahada verilen eğitimlerin yansımalarını gördüklerini dile getiren Bostan, "Biz bu eğitimin sonuçlarının yansımalarını görebiliyoruz. Eğitim alanlar sahada bu donanımı çok iyi bir şekilde kullanıp hayatta kalma, zor şartlarla mücadele etme konularında kendilerini yetiştirmiş durumda." diye konuştu.

"Polis Akademisi her alanda destek veriyor"

Derslere Polis Akademisinin çok yetkin ve uzman bir ekibinin girdiğinin altını çizen Bostan, kursiyerlere içi dolu hem teorik hem de pratik olarak eğitimler verdikleri ve her alanda destek oldukları için Polis Akademisi Başkanlığına teşekkür etti.

Ukrayna'da iki gazetecinin hayatını kaybetmesinin, bu eğitimin önemini gözler önüne serdiğine vurgu yapan Bostan, şunları kaydetti:

"İleri sürüş teknikleri eğitimleri veriyoruz. Bu dersin savaş muhabirliğiyle ilgisinin olmayacağını düşünebilirsiniz ama çok önemli ve gereklidir. Örneğin, geçtiğimiz hafta Ukrayna'da iki arkadaşımız araçlarında seyir halindeyken hayatını kaybetti. ya saldırıya uğradılar ya da iki ateş arasında kaldılar. Belki bu ileri sürüş teknikleri eğitimine sahip olsalardı hayatlarını kaybetmeyeceklerdi. Çatışma ortamından çıkmak için çok önemli bir eğitim."

Eğitimlerin savaş bölgesinde hayat kurtardığını vurgulayan Bostan, "Biz hiçbir arkadaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. O yüzden onlara bu donanımı sağlayacak bütün eğitimleri veriyoruz. Polis Akademisi'nin yerleşkesini, AFAD'ın Eğitim ve Simülasyon Merkezi'ni kullanıyoruz. Dört dörtlük bir eğitimle arkadaşlarımızı her türlü zorlu ortamda karşılaşabilecekleri en kötü senaryoya hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.