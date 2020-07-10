"Anadolu Ateşi" 20. yılını Yenikapı'da kutladı - Son Dakika

TikTak'ın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak alana alınıp, girişte dezenfekte edildi. Seyircilere de maske dağıtıldı.

Gösterinin ikinci bölümünde ise topluluk, Ayasofya 'dan izler taşıyan bir performans sergiledi.

Türkiye 'nin farklı yörelerine ait halk danslarını, Anadolu'nun kültürel tarihi ve müziğiyle harmanlayarak sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, gösteri boyunca Balkanlar'dan Kafkaslara, birçok yörenin halk oyunlarını farklı kostümlerle izleyicilerin beğenisine sundu.

Kerki Solfej'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği "Park Et Seyret" etkinlikleri bünyesinde İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi'nde sahne alan topluluk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina sonrası sanatseverlerle ilk kez bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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