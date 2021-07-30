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"Anadolu'dan İstanbul'a Yeni Nesil Sanat" sergisi Tarık Zafer Turaya Kültür Merkezi'nde açıldı - Son Dakika

"Anadolu'dan İstanbul'a Yeni Nesil Sanat" sergisi Tarık Zafer Turaya Kültür Merkezi'nde açıldı

30.07.2021 14:40

Sanata tutkuyla bağlı gençlerin resim, seramik, heykel ve video art sanat dallarından oluşan eserlerinin yer aldığı "Anadolu'dan İstanbul'a Yeni Nesil Sanat" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanata tutkuyla bağlı gençlerin resim, seramik, heykel ve video art sanat dallarından oluşan eserlerinin yer aldığı "Anadolu'dan İstanbul'a Yeni Nesil Sanat" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarık Zafer Turaya Kültür Merkezi'ndeki sergi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Yeni Nesil Sanat Topluluğu tarafından düzenlenen karma sergi Anadolu zenginliklerinin sesini, rengini ve varlığını İstanbul'a taşıyor.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin önemli noktalarından biri olduğuna işaret ederek, Bakanlık olarak 2 yıldır bu aks üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yavuz, Bakanlığın bütün sanat mekanlarının sanatçıların kullanıma amade olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sevgili Mehmet Babat projeyi bize sunduğunda çok heyecanlandık, çok da hoşumuza gitti. Her şeyden önce 300'e yakın genç sanatçımızın bir araya gelmesi bir inisiyatif kurmuş olması son derece başarılı bir girişim. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her zaman sanatın, sanatçının ve üretim insanlarının yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Projelerimizde gençler için daha bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz."

Türkiye'nin güney illerinde devam eden yangınlar hakkında da konuşan Yavuz, "Devletimiz ve hükümetimizin tüm kurumlarıyla birlikte sahadayız. Bakanlarımız ve bakan yardımcılarımız sahada. Müzelerimizin de başında herkes bekliyor. Bu yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da İstanbul'un Anadolu'nun kültürel zenginliğini dünyanın 4 bir yanına taşıyan bir medeniyet şehri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklılıklarımız birer zenginlik. Değerli sanatçı dostlarımız da bu farklılıklarımızı tuvallerine en güzel şekilde yansıttılar. Sanatçılara mahsus olan, kendi ruhlarında var olanı ve toplumun ruhsal dinamiklerini buraya taşımayı ziyadesiyle başarmışlar."

Medeniyeti insanların günlük yaşamlarında tutturabildikleri en yüksek kültür düzeyi olarak tanımlayan Yıldız, Beyoğlu'nda böyle bir sergiye ev sahipliği yapmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Proje koordinatörü, ressam Mehmet Babat ise Yeni Nesil Sanat Topluluğu'nun Türkiye'nin her tarafından 300'e genç sanatçıdan oluştuğunu belirterek, "2012 yılında henüz lisans öğrencisiyken bu fikri hayata geçirmeye çalıştık. Ulusal ve uluslararası fuarlara katıldık. Bu 100. sergimiz. Sergide her şehirden bir sanatçı arkadaşımızın eseri var. Genç sanatçıların İstanbul'daki sanat galerileriyle ilişkilerini sağlamak gibi bir amacımız var." diye konuştu.

25 sanatçının 40 eseri yer alıyor

Ressam Mehmet Babat'ın proje koordinatörlüğünü üstlendiği sergide, genç sanatçılar Ağıt Uğur Uludağ, Ahmet Burak Halıcı, Banu Taşkent, Beşir Bayar, Büşra Aktekinoğlu, Çağlar Siper, Deniz Karakurt Şekerci, Fatma Meriç Erçetin, Gülistan Kaya, Günay Bakırcılar, Mahmut Özdemir, Mehmet Kaplan, Muhammet Bakır, Nazlı Işık, Nursun Hafızoğlu, Sait Toprak, Samet Öztürk, Sefer Tan, Sinan Dağ, Tuğba Renkçi Taştan, Utku Öksüz, Ümmühan Tunçtürk, Veli Aras Yalçınkaya ve Zeynel Abidin Kosarca'nın eserleri bulunuyor.

25 sanatçının 40 eserinin yer aldığı sergi, 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul, Seramik, Beyoğlu, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu'dan İstanbul'a Yeni Nesil Sanat' sergisi Tarık Zafer Turaya Kültür Merkezi'nde açıldı - Son Dakika


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