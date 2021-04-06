"Anadolu Uygarlıklarından İzler" sergisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

"Anadolu Uygarlıklarından İzler" sergisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu

06.04.2021 17:05

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen, 54 sanatçının eserlerinden oluşan "Anadolu Uygarlıklarından İzler" isimli resim, seramik ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen, 54 sanatçının eserlerinden oluşan "Anadolu Uygarlıklarından İzler" isimli resim, seramik ve heykel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kültürel değerlerin korunmasının, tarihe ve geleceğe duyulan ortak sorumluluğun gereği olduğu belirtildi.

Tarihin izlerini taşıyan her bir eserin, toplumların ve kentlerin varlığını tamamlayarak kimliğini güçlendirdiğini belirten Yavuz, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim Anadolu topraklarının tarihin her döneminde sayısız kültür varlığının inşasına şahitlik ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyanın en zengin ve seçkin ülkelerinden biri olduğu gibi, bunların korunması konusunda da dünyadaki en eski hafızaya ve geleneğe sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"1869'da Sultan Abdülaziz tarafından Müze-i Hümayun adıyla kurulan Osmanlı İmparatorluğunun ilk müzesinden günümüze kadar ülkemizdeki müzecilik faaliyetleri güçlenerek devam etmektedir. Müzelerimizi ve müzecilik mesleğini uluslararası seviyeye yükseltmek ve bu alanda temsil etmek için Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, 2002-2020 yılları arasında 156 müzemiz yenilenmiş, uluslararası ölçekte ses getiren toplam 56 yeni müzenin açılışı gerçekleştirilmiştir."

1997'de "Yılın Müzesi" seçildi

Müzecilik faaliyetlerinin 1921'de başladığı Anadolu Medeniyetleri Müzesinin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlamaktan onur duyduklarını belirten Yavuz, "Kendine özgü koleksiyonları ile dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Anadolu'nun önemli arkeolojik merkezlerinin buluntuları sergileniyor." dedi.

Yavuz, müzenin sayısız uygarlıkların çok kıymetli eserlerine ev sahipliği yaptığını belirterek, 1997'de Avrupa Müze Forumu tarafından 68 müze arasında birinci seçilerek "Yılın Müzesi" unvanını elde ettiğini anımsattı.

Özgül Özkan Yavuz, şunları kaydetti:

"Topraklarımızdaki tarihsel belleğin temsilinin özgün ve çağdaş yorumlamalarla izleyicilere sunan, farklı disiplinlerin yorumlarının dünyaya sunulmasını sağlayan ve birbirinden kıymetli sanatçılarımızın yer aldığı söz konusu serginin 100 yıllık bir geçmişe sahip olan Anadolu Medeniyetleri Müzemizde yer alan kültürel mirasımızdan esinlenmesi ve bu müzede gerçekleşmesi de ayrıca önemli. Kültürel mirasımızın, bu denli çağdaş bir yorumlama tekniğiyle sergilenmesi, başka bir deyişle 60'a yakın Türk sanatçının ürettikleri resim, seramik ve heykel eserleriyle çağdaş ve evrensel sunuş biçimi ile dünyaya değerli bir koleksiyon armağan eden tüm sanatçılarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Sergi, 20 Nisan'a kadar açık olacak

Müze Müdürü Yusuf Kıraç ve sergi küratörü Siret Uyanık da kısa birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Aydın Ayan, Prof. Dr. Hasan Pekmezci ve Prof. Dr. Alaybey Karoğlu'nun katıldığı "Anadolu Uygarlıklarında Sanat ve Estetik İzleri" konulu panel düzenlendi.

Programda, Ankara Devlet Opera ve Balesi opera sanatçıları Mehmet Yılmaz, Şenol Talınlı ve Ezgi Karakaya mini bir konser verdi.

Serginin açılışına, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı kurucusu Bilgin Aygül ve sanatseverler katıldı.

"Anadolu Uygarlıklarından İzler" sergisinde, Anadolu uygarlıklarından esintilerin aktarıldığı Devrim Erbil, Gülten İmamoğlu, Mustafa Ayaz, Hasan Rastgeldi, Mustafa Pilevneli, Saadet Gözde, Adnan Tepecik, Alaybey Karoğlu, Murat Erkan, Aydın Ayan gibi alanında ünlü ressamlar ile Elif Aydoğdu Ağatekin, Bingül Başarır, Ayşegül Türedi Özen, Bilgehan Uzuner başta olmak üzere 54 sanatçının eseri sanatseverlere sunuldu.

Sergi, 20 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Seramik, Heykel, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Anadolu Uygarlıklarından İzler' sergisi Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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