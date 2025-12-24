12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

Mersin'in Anamur ilçesinde yer alan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda 22 Aralık'ta öğrenci M.K'nin (12) tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan okul müdürü Ender Kara'nın (39) tedavisi, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürüyor.

"KARACİĞERİNDE PARÇALANMA VARDI, DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Kara'nın sağlık durumu ve tetkikleri, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki heyet tarafından takip ediliyor.

Benli, Kara'nın yaşadığı olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi. Okul müdürünün hastaneye sevkinin ardından hızlıca cerrahi müdahalede bulunduklarını dile getiren Benli, şöyle konuştu:

"İki gün önce acil şartlarda ameliyatını gerçekleştirdik. Ateşli silah yaralanması olayıyla karşı karşıyaydık. Vücudun karaciğer ve göğüs kafesi bölümünden yara almıştı. Hastanın karaciğerinde parçalanma ve diyafram kasında da birkaç yerinde yaralanma vardı. Diyafram kasındaki yaralanmaları onardık. Karaciğerdeki kanamalara müdahale ettik. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamızı bugün servise almayı planlıyoruz. Durumu iyiye gidiyor."

ÖĞRENCİ VE BABASI TUTUKLANMIŞTI

Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde 22 Aralık'ta okul bahçesinde öğrenci M.K'nin tüfekle ateş ettiği Kara ağır yaralanmış, ambulansla götürüldüğü Anamur Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerin ardından MEÜ Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Öğrenci M.K. ve babası Y.K, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", babası ise "tasarlayarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan tutuklanmıştı.