Angelina Jolie'ye ait Winston Churchill tablosu 7 milyon sterline alıcı buldu

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'ye eski eşi Brad Pitt'in 2011 yılında New Orleans'ta satın aldığı eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill imzası taşıyan tablo, Londra'daki bir müzayedede açık artırmaya çıkarıldı.

"CHURCHİLL'İN EN ÖNEMLİ ESERİ"

Christie's Müzayede Evi'ndeki açık artırmaya çıkarılan tablo, tahmin edilenin dört katı fiyata yani 7 milyon sterline (yaklaşık 71,5 milyon lira) satıldı. Tabloyu satın alan kişi ya da kurumun açıklanmadığı Christie's Müzayede Evi'nin Sözcüsü, satılan son tablo için ise "Churchill'in en önemli eseri" dedi. Winston Churchill'in tabloları daha önce en fazla yaklaşık 1,8 milyon sterline alıcı bulmuştu.

2. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ÇİZDİ

Churchill imzasını taşıyan "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camisi Minaresi) adlı tablo, Fas'ın Marakeş kentinde gün batımını sıcak tonlarla tuvale yansıtıyor. Tablonun geçmişi, 2. Dünya Savaşı sırasında 1943'te Fas'ta yapılan Casablanca Konferansı sonrasına uzanıyor. Churchill konferans sonrası bir gün daha kentte kalarak eserini tamamlamış ve tabloyu dönemin ABD Başkanı Franklin D. Rooselvelt'e doğum günü hediyesi olarak göndermişti. Öte yandan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in iyi birer koleksiyoncu olduğu da biliniyor.