Ankara Adliyesi'nde 'kimyasal sızıntı' endişesi - Son Dakika
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Ankara Adliyesi'nde 'kimyasal sızıntı' endişesi

31.03.2022 21:27
Ankara Adliyesi'nde 'kimyasal sızıntı' endişesi

ANKARA Adliyesi'nde, içerisinde cıva bulunan delil paketinin deforme olduğunun anlaşılması üzerine, adliyede kimyasal sızıntı endişesi yaşandı.

ANKARA Adliyesi'nde, içerisinde cıva bulunan delil paketinin deforme olduğunun anlaşılması üzerine, adliyede kimyasal sızıntı endişesi yaşandı. Uzman ekip tarafından yapılan incelemede sızıntıya rastlanmadı.

Olay, öğlen saatlerinde Ankara Adliyesi 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Mersin Adliyesi'nden, gönderilen deliller arasında, içerisinde cıva olan 3 şişe yer aldı. Paketin, Ankara 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin adli emaneti olduğu anlaşılınca buraya gönderilmesine karar verildi. Sevk işlemi sırasında paketin deforme olduğu fark edildi. Sızma şüphesi üzerine yetkili birimlere haber verilerek paket adliye bahçesine çıkarıldı ve etrafı güvenlik şeridiyle kapatıldı. AFAD, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri kısa sürede adliyeye geldi. Özel kıyafetli, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Birimi uzmanı sızma olup olmadığını test etti. Cıva bulunan 3 şişeden 2'sinin kırıldığı belirlendi. Kimyasal sızıntıya karşı özel paketlere konulan şişeler, yetkililerce muhafaza altına alındı.21 ve 27'nci Asliyeye Ceza Mahkemeleri'nin kalemlerinde ölçüm yapan uzman ekip, kimyasal sızıntı olmadığını belirledi.


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Asliye Ceza Mahkemesi, Ankara Adliyesi, Kimyasal, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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