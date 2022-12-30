Sinan Ateş'in ölümü sonrası Mansur Yavaş'tan tek cümlelik paylaşım! - Son Dakika
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Sinan Ateş'in ölümü sonrası Mansur Yavaş'tan tek cümlelik paylaşım!

30.12.2022 18:13

Cuma namazı sonrası uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için başsağlığı mesajı paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Ankara'nın Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Cuma namazı sonrası motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Ateş, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından Sinan Ateş için başsağlığı mesajı yayımladı. Yavaş, "Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ATEŞ'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan, Sinan Ateş dün, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde Meral Akşener'in yanında yer alan Mahmut Korkmaz ve İbrahim Sungur ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"DAVAMIZIN AKSAÇLILARIYLA"

Ateş paylaşımında "Ülkücüyüm demenin zor olduğu günlerde ülkücülük davası uğruna mücadele veren davamızın aksaçlılarıyla" demişti. Söz konusu paylaşım, Ateş'in ülkü ocakları ile arasının açık olmasına ve İYİ Parti'ye yaklaştığına yoruldu.

"BİZİM TAVRIMIZ DA DURUŞUMUZ DA NETTİR"

Bu iddialara dün akşam yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Ateş, "Yine ülkücülere ve MHP'lilere itibar suikasti peşindeler. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak Ülkü Ocakları, partimiz MHP'dir" ifadelerini kullandı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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