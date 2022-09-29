Mansur Yavaş, İtfaiye Erlerinin Yemin Törenine Katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni göreve başlayan İtfaiye Daire Başkanlığı personeli için düzenlenen yemin törenine katıldı. Yavaş, "Sizler bir yandan halkımızın can sağlığı ve güvenliği için olaylara en etkin şekilde müdahaleyi yaparken, bir yandan da daha konforlu ve mutlu bir iş ortamına sahip olun istiyoruz. Halkın canını korurken, kendi sağlığınız ve canınız için de en uygun çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkımızın olumsuz vakalarda ve afetlerde canının sizlere emanet olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın İtfaiye Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler devam ediyor.

Ankara İtfaiyesi İskitler Merkez İstasyonu'nda, göreve yeni başlayan itfaiye erleri için yemin töreni düzenlendi. 295 itfaiye eri için düzenlenen yemin törenine, ABB Başkanı Mansur Yavaş, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve itfaiyecilerin aileleri katıldı.

YAVAŞ: "TECRÜBELİ VE DİNAMİK BİR EKİP KURULDU"

İtfaiye Haftası'nı kutlayarak konuşmasına başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Sizleri kimi zaman Elazığ'da, kimi zaman Kastamonu'da, kimi zaman Marmaris'te takip ediyoruz. Bir afet anında canınızdan geçip nasıl mücadele ettiğinize şahit oluyoruz. Deprem yaşandığında yıkılan gönüllere nasıl umut olduğunuzu, sel felaketlerinde umutsuzca bakan gözlere nasıl ışık olduğunuzu, bir orman yangınında griye ve siyaha dönen hayatları nasıl yeşile çevirdiğinizi biliyoruz" dedi.

Konuşmasında, göreve geldiklerinde büyük bir personel ve ekipman açığı ile karşı karşıya geldiklerini belirten Mansur Yavaş, "704 personelimizin 400'ü emeklilik hakkı kazanmıştı ve yaş ortalaması 48'di. Bu sorunu çözmek için harekete geçtik ve sadece itfaiye bölümü mezunlarından oluşan 445 mesai arkadaşımız liyakatle iş başı yaptı. Yaş ortalaması 40'a düştü, toplam 1192 mesai arkadaşımız ile tecrübeli ve dinamik bir ekip kuruldu" diye konuştu.

"ÖNCELİKLERİMİZİ HAYALİ İŞLERE DEĞİL, ASLİ İHTİYAÇLARA YÖNLENDİRDİK"

1993 yılında alınan sadece 1 adet köpük kulesinin yaklaşık 30 yıl alternatifi olmadan hizmet ettiğini söyleyen Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz ise önceliklerimizi hayali işlere değil, asli ihtiyaçlara yönlendirdik. 2022 yılında yeni köpük kulesi aracımız Ankara İtfaiyesi envanterine kazandırıldı. Ankara Sanayi Odası 2. Bölge iş birliği ile bir köpük kulesi aracı daha sanayi bölgeleri için tahsis edildi. Bunun dışında 3 adet yeni merdiven aracı, 24 adet 'rotfire' adı verilen ilk müdahale aracı ve 55 adet hizmet aracı da filomuza dahil edildi. Köylerde ve kırsal mahallelerde olası bir yangın anında hızlı müdahale sağlayabilmek için 417 adet ilk müdahale tankerinin dağıtımını gerçekleştirdik. Proje kapsamında 800 vatandaşımıza yangın söndürme eğitimi verdik. Tanker sayımızı daha da artıracağız çünkü bizim belediyecilik anlayışımızda önceliğimizin insan sağlığı ve insan canı... Kentimize yeni istasyonlar kazandırmaya da devam ediyoruz. Nallıhan ve Akyurt'ta yeni istasyonlarımız faaliyete geçti. Bağlum, Haymana ve Etimesgut'ta ise istasyonlarımızın yapımını tamamladık, kısa sürede hizmete açacağız."

"AİLELERİNİZE VAKUR DURUŞLARINDAN DOLAYI YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yavaş, Ankara İtfaiyesi'nin Türkiye'nin en deneyimli ve aktif meslek teşkilatlarından birini oluşturduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yandan halkımızın can sağlığı ve güvenliği için olaylara en etkin şekilde müdahaleyi yaparken, bir yandan da daha konforlu ve mutlu bir iş ortamına sahip olun istiyoruz. Halkın canını korurken, kendi sağlığınız ve canınız için de en uygun çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Halkımızın olumsuz vakalarda ve afetlerde canının sizlere emanet olduğunu çok iyi biliyoruz. Kahraman İtfaiyecilerimizin, merkezi yönetim tarafından kanunen meslek olarak tanınması ve özlük haklarının verilmesi konusunun da en kısa sürede gerçekleşmesini temenni ediyorum. Ankara İtfaiyesi, Türkiye'nin en deneyimli ve aktif meslek teşkilatlarından birini oluşturmaktadır. İtfaiyemizin ve tüm itfaiye teşkilatlarının pelerinsiz kahramanlarına, yapmış olduğunuz fedakarca hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Sizler bu zorlu görevi yerine getirirken aileleriniz de belki biraz endişeli ama hep sabırlı ve onurlu bir yaşam sürüyor. Onlara da bu vakur duruşlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum."

KURUMLU: "SEVEREK VE İSTEYEREK KUTSAL GÖREVİMİZİ İCRA EDİYORUZ"

İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ise konuşmasında, Cumhuriyetin Başkenti Ankara'ya yakışır modern bir itfaiye teşkilatı olma yönünde hızla ilerlediklerini belirterek,"Liyakat esaslı alınan ve alanlarından mezun 295 itfaiyecimiz zorlu bir süreçten geçerek teşkilatımızın birer üyesi oldu. Severek ve isteyerek kutsal görevimizi icra ediyoruz. Biz itfaiyecilerin temel amacı meydana gelen itfaiye olaylarına zamanında doğru bir şekilde müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek, aynı zamanda afet ve yangınlarda konusunda bilgili ve uzman personel ile bilgi ve bilinç düzeyini artırmak. Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara'mıza yakışır modern bir itfaiye teşkilatı olma yönünde hızla ilerliyoruz. Bu kutsal görev esnasında hayatını kaybeden tüm itfaiyecilerimizi rahmetle anıyor alın terini ateşe akıtan kahraman itfaiyecilerimize başarılar diliyorum" dedi.

ANKARA İTFAİYESİ'NDEN ANLAMLI SERGİ

'İtfaiye Haftası' etkinlikleri kapsamında; Kızılay Metro İstasyonu'nda itfaiye personelinin deprem, yangın, sel ve diğer doğal afetlerde görev yaparken; çekilen fotoğraflarından oluşan sergi, Başkentlilerle buluştu. Sergi, 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

"Biz Susuyoruz Fotoğraflar Konuşuyor" adlı serginin açılış törenine ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu ile çok sayıda itfaiye personeli katıldı.

Sergi açılışının ardından, protokol ve Başkentliler, K-9 Arama Kurtarma köpekleri Boomer, Çakıl ve Rüzgar'ın düzenlediği gösteriyi izledi.