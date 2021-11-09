Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ayın ilk toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin kasım ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan oturumda, önceki toplantının tutanağı ve komisyon raporları oylandı, soru önergeleri okundu.

Yavaş, bir önergede TED Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında Kurtuluş Parkı'nın yeniden işlevlendirilmesine dair imzalanan iş birliği protokolü hakkında bilgi istenmesi üzerine, parkın 1. Derece Doğal Sit alanında bulunduğunu anımsattı.

Çalışmaların yeşil alan hassasiyeti gözetilerek yapılacağını belirten Yavaş, "Ankara Üniversitesi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesindeki öğrencilerin ve vatandaşların da kullanımına açık bir şekilde yeni bir düzenleme yapılıyor. Oradaki katlı otoparkın altındaki iş yerlerinin açık kütüphane yapılması planlanıyor. Tahliyeler gerçekleştikten sonra Kurtuluş Parkı Ankara'ya, başkente yakışır hale gelecektir. Onun da aynı zamanda Abdi İpekçi Parkı ile birleştirilerek, yapılacak pazar ve sağlıkçılar anıtı ile birlikte bir bütün haline getirilmesi planlanmaktadır." dedi.

AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP gruplarının verdiği ortak önerge ile EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren şehir içi ve ilçelere özel olarak toplu taşıma hizmeti veren esnaftan alınan hat işletme sözleşme kira bedeli ile ruhsat bedelinde yüzde 50 indirimin 1 yıl uzatılması teklifi kabul edildi.

Sağlık personeline ücretsiz toplu taşıma hizmetinin yıl sonuna kadar uygulanmasını içeren başkanlık yazısının da oy birliğiyle kabulü kararlaştırıldı.

Yavaş, soru önergelerinin ardından gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının 2020 yılı performans programı ile mali yılı bütçesini oylamaya sundu.

Gündeme alınan maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ve bazı meclis üyeleri gündem dışı söz alarak Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında eleştirilerde bulundu.