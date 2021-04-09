Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı - Son Dakika

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, bu ayın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantıda, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde ve Konya'da eğitim uçuşunda şehit olan askerlere rahmet diledi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin, Twitter'dan kendisini etiketleyerek yaptığı açıklamaya değinen Yavaş, "Kimsenin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Ama bir yerde mazlum feryadı yükseliyorsa, bizler de insan olmanın gereğini yerine getiriyoruz. Konuyu siyaset üstü görerek, Uygur Türkleri ile ilgili tavrımıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yavaş, Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen yangında zarar görenlerin yaralarını saracaklarını belirtti.

Meclis üyelerince verilen yazılı soru önergelerini gündeme alan Yavaş, 2020 Yılı Denetim Komisyonu Raporu'nun başkanlığa sunulduğunu ve belediyenin internet adresinde şeffaflık ilkesi gereği yayımlandığını ifade etti.

Raporla ilgili söz alan Denetim Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, çalışma sırasında denetim görevinin engellendiğini savundu.

Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin denetimi için gerekli evraklardan bazılarının verilmediğini, bazılarının da geç ve eksik verildiğini aktaran Akdemir, " Ankara Büyükşehir Belediyesi, harcamalarına ait belgelerin yüzde 62,38'ini komisyonumuza vermemiştir. Bu durum belediyenin ilgili birimlerinin şeffaf ve denetime açık olmadıklarının göstergesidir. Belediye sorumlu personellerinin söz konusu davranışları Belediye Meclisinin denetim yetkisini kullanımına engel oluşturmaktadır." diye konuştu.

Meclis başkanvekilleri seçildi

Yavaş, ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimini içeren gündem maddesini oylamaya açtı.

Gizli oylama sonucunda, Meclis Birinci Başkan Vekili AK Partili Fatih Ünal ve İkinci Başkan Vekilli MHP'li Mehmet Yıldız bu görevlere tekrar seçildi.

"Siyaset millet ile yapılır"

Gündem dışı söz alan AK Partili Meclis Üyesi Sinan Burhan, Büyükşehir Belediye Meclisinin başkentteki demokrasinin kalbi olduğunu ifade ederek, siyasi farklılıkların demokrasi açısından kazanım olduğuna işaret etti.

Burhan, bazı emekli amirallerin bildirisine değinerek, şunları kaydetti:

"Darbe her zaman için toplumsal dokuyu bozmuştur. Bu millet darbelere karşı her zaman bir arada olmayı başarmıştır. Sayın Başkanım, gönül isterdi ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konuyla ilgili iki satırlık bir açıklama yapın. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Melih Bulu ile ilgili olarak huzuru, sükuneti ve barışı sağlayalım diye bir mektup yazdınız. Eyvallah yazabilirsiniz. Peki, darbe arayışı huzura mı hizmet ediyor? Darbe en büyük kaos değil midir?"

MHP'li Meclis Üyesi Naci Bayanlı da bazı emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.