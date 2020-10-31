Ankara Büyükşehir Belediyesinden İzmir'deki depremzedelere yardım - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki depremzedeler için Halk Ekmek mobil fırını ile personelinin yola çıktığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, günlük 12 bin ekmek kapasiteli Halk Ekmek mobil fırını ile 5 personel, İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Parkındaki AFAD Kriz Koordinasyon Merkezine doğru yola çıktı.

Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kemer, depremin ardından mobil ekmek fırınlarını hazırladıklarını ifade ederek, "Bir nebze de olsa İzmirli depremzedelerimizin yanında olmak, onlara destek vermek istedik." ifadesini kullandı.

Belpa Mutfağı ise AFAD Koordinasyon Merkezi ile birlikte çalışarak vatandaşlara gıda desteğinde bulunacak.

Belpa Genel Müdürü Ramazan Değerli, 5 kişilik çadır ekibi ve ekipmanlarıyla 10 kişilik aşçı kadrosu, erzak ve seyyar mutfaklarla İzmir'e hareket edecekleri bilgisini verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bölgeye gitti.