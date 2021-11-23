ANKARA CHP'li Öztrak: Herkes seçim talebini en güçlü şekilde dillendirmeli - Son Dakika

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Daha önce bu ülkeyi krizlerden çıkarmış tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık yapılacak bellidir; seçim. Herkes bu saatten sonra seçim talebini en güçlü şekilde dillendirmelidir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantı bitiminde CHP'li Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, toplantıda ekonomik gelişmeleri ele aldıklarını, yapılması gerekenleri ve mevcut yönetime yapacakları uyarıları tartıştıklarını söyledi. Öztrak, "Paramız sadece dolar karşısında değil, tüm yabancı ülke para birimleri karşısında güneş görmüş kar gibi eriyor. Serhat şehrimiz Edirne, Bulgaristan'dan günü birlik gelenlerle dolup taşıyor. Bizim yurttaşlarımız dükkanlara yanaşamıyor ama sınırın öte tarafından gelenler, 'Sizin paranız değersiz' diyerek arabalarına ne var ne yoksa dolduruyorlar. Doldurduklarını da Bulgaristan'a götürüp satıyorlar. Kapıkule sınır kapısında araba kuyrukları, uzadıkça uzuyor. Ülke sanki yağmalanıyor. Türkiye böyle bir manzarayı hiçbir dönemde yaşamadı" diye konuştu.

'KONUYU TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDIK'

CHP'li Öztrak, ekonomik gelişmelere değinerek, "İşte 128 milyar doların hesabı hala ortada yok. Merkez Bankası'nın arka kapısından teamül ve kurallara aykırı şekilde ihalesiz, hesapsız, kitapsız buharlaştırıldı. Bugün Türk lirası tamamen savunmasız kaldıysa bir sebebi de bu buharlaşan 128 milyar dolardır. Bu nedenle milli paramız spekülatörlerin, manipülatörlerin oyuncağı oldu. Son faiz kararı öncesi yaşananları hep beraber gördük. Kurdaki oynaklık olağanüstü seviyelere çıktı. Ama Merkez Bankası müdahale edemedi. Yetmez Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasını 5 dakika geciktirdi. Belirsizliğe kendi eliyle zirve yaptırdı. O 5 dakikalık zaman diliminde ucuz dövizleri kim kapattı? Kimler o beş dakikadan sonra aldığı dövizleri satıp köşeyi döndü? Biz bu konuda bir soru önergesi hazırlayarak, konuyu TBMM gündemine taşıdık" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ SANDIĞI BEKLİYOR'

Faik Öztrak, iktidar oldukları takdirde Türkiye'yi cumhuriyetin 2'nci yüzyılına taşımaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Daha önce bu ülkeyi krizlerden çıkarmış tecrübeli kadrolara sahibiz. Artık yapılacak bellidir; seçim, seçim, seçim. Herkes bu saatten sonra seçim talebini en güçlü şekilde dillendirmelidir. Milletimiz herkesin ne yaptığını gördü, notunu da verdi. Şimdi kararını tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de Erdoğan şahsım hükumetine ve koalisyonun küçük ortağına tasdiknamesini verecek, hepsini evlerine gönderecek" dedi.