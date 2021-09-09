Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliyesine itiraz etti - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ın tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Parım, Türkiye'ye getirildikten sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılık ve sulh ceza hakimliğinde talepte bulunduğunu hatırlattı. Örgüt yapılanmasına dair bildiklerini anlattığını belirten Parım, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Sanık avukatının savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Parım'ı adli kontrol şartıyla tahliye etti.

Bu karardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Parım'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine itiraz etti.

Alınan bilgiye göre, itiraz dilekçesinde, yurt dışında yakalanan Parım'ın kaçma şüphesinin olduğu, bundan dolayı adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanığın yeniden tutuklanması talep edildi.

İtirafçı olmak istedi

Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı Parım, MİT'in operasyonuyla yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından Van'da 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen sokak eylemlerinde yer alan Parım, 2015'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılmıştı.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından da kaydı bulunan Parım, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi vererek itirafçı olmak istemişti.

Parım hakkında "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.