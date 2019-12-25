Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ANKARA'da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu 2 minibüste, 43 kaçak göçmen yakalandı.

Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ANKARA'da polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durduğu 2 minibüste, 43 kaçak göçmen yakalandı. 2 araç sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen 2 minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüleri A.K. ve U.K. ise gözaltına alındı. Hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapılan 2 araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilecek. Van'dan Ankara'ya ve İstanbul'a götürüldüğü belirlenen düzensiz göçmenlerin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

Kaçak göçmerlerin araçtaki görüntüsü

Haber:  Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Polis, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaplan ve Pars, TSK envanterine teslim edildi
TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı Restorandaki tartışmanın ardından silahlı kavga çıktı: 2 ölü, 2 yaralı Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş

Son Dakika Haberleri
19:21 Tek geçim kaynağı tavuklar sel sularında telef oldu - Son Dakika
19:20 Şule Çet davasının gerekçeli kararı: Cinsel saldırıda bulunup, pencereden attı (2) Yeniden - Son Dakika
19:18 Batman Valiliği, Ahmet için yardım komisyonu kurdu - Son Dakika
19:18 Prof. Dr. Fahrettin Öztürk: "Millileşmenin anahtarı Ar-Ge'dir" - Son Dakika
19:18 Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanı geri alacak - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika
18:09 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:23:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]