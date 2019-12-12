Ankara'da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu - Son Dakika

Ankara'da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturdukları dairenin banyosunda 5 aylık hamile anne ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu.

Ankara'da 5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde oturdukları dairenin banyosunda 5 aylık hamile anne ile 3 yaşındaki kızı banyoda ölü bulundu.


Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 662. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 aylık hamile eşi Hatice Ekin'den (22) bir süredir haber alamayan kocası Osman Ekin, yakın akrabalarına Hatice Ekin'i kontrol etmeleri için haber verdi. Eve gelen Osman Ekin'in akrabaları kapıyı çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine balkondan içeriye giren akrabalar, evin banyosunda 5 aylık hamile Hatice Ekin ile 3 yaşındaki küçük Zelal'i yerde hareketsiz yatarken buldu.


İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve kızının hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumu öğrenen acılı baba ve akrabalar gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirdi.


"Öğlen 1'den beri banyoda su akıyormuş"


Apartmanın önünde büfe işleten ve hayatını kaybeden Hatice Ekinci ile yakın arkadaş olduklarını belirten Merve Kabal, "Burada komşumdu zaten kendisi. 3-4 aydır tanışıyoruz. Yoldaş oluyordu bana. Yemek, kahve yapar getirirdi. Bugün eşi aramış, telefonla ulaşamayınca burada akrabaları var onlar geldi. Bugün büfeye gelip gelmediğini sordular. En son sabah gördüğümü söyledim. Yarım saat sonra evlerinden çığlık seslerini duyunca dükkanı kapattım eve çıktım. Kapı açılmayınca balkondan girmişler. Banyonun kapısı da kilitliymiş. Girdim, baktım yerde yatıyordu ikisi de. Kızı 3 yaşında Zelal. Kendisi de hamileydi bebek bekliyorlardı. Doğalgaz sızıntısı diye düşünülüyor. Şofbenden kaynaklı olabilir çünkü şofbenleri de banyodaymış zaten. Tüp mü doğalgaz mı bilmiyorum ama Başkentgaz'dan geldiler. Onlar da aslında onayladı biraz gaz sızıntısı olduğunu. Olayın en kötü kısmı; bu olayları yaşadığımızda saat 20.00 sularıydı. Alt komşu ise öğlen 13.00'den beri o suyun açık olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.


"Ölmeden önce evini temizledi yemeğini yaptı"


Balkonda yeni yıkanmış çamaşırların asılı olduğunu söyleyen Kaba, "Muhtemelen evini temizledi, yemeğini yaptı. Yemek yapmış yeni mutfakta tezgahın üzerinde yemekleri vardı. Çamaşırlarını yıkamış evi tertemiz. Muhtemelen çocuğuyla beraber banyoya girdi" şeklinde konuştu.


Öte yandan olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından Hatice Ekinci ve kızı Zelal'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Altındağ, Ankara, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:54 Kaynak: İHA
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