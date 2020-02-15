Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması - Son Dakika
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Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması

13 dakika önce

Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulamasıANKARA'da, 500 polisin katılımıyla eğlence ve umuma açık mekanlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması

ANKARA'da, 500 polisin katılımıyla eğlence ve umuma açık mekanlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kızılay bölgesinde 500 polisin katılımıyla 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, Yunus Timleri ile Ahlak Büro ekipleri de destek verdi. Ara sokaklarda üst araması ve kimlik kontrolü yapan ekipler, eğlence mekanı ve kafelerde de denetimde bulundu. Uygulamada, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası uygulandı.

Ankara'da 500 polisle 'asayiş' uygulaması

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:16 Kaynak: DHA
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