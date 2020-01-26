Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı - Son Dakika

Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı

6 saat önce

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vanaja Thekkat'ın ev sahipliğinde, 71. Hindistan Cumhuriyet Günü resepsiyonu düzenlendi.

Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı, System.String[]

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vanaja Thekkat'ın ev sahipliğinde, 71. Hindistan Cumhuriyet Günü resepsiyonu düzenlendi.

Başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona yerli ve yabancı misyon şefleri, bürokratlar, akademisyenler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.

Maslahatgüzar Thekkat, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Hindistan için "Gandi'nin vatanı" ifadesini kullanan Thekkat, "Hindistan barış içerisinde bir arada yaşamaya inanmış ve bu politikayı uluslararası ilişkilerde de uygulamaya gayret etmiştir." dedi.

Thekkat, ülkesinin eğitim, bilim, sağlık, bilişim, yenilenebilir enerji alanlarında büyük ilerleme katettiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin tarihi bağlara sahip olduğunu dile getiren Thekkat, son zamanlardaki üst düzey ziyaretlerle Hindistan'ın, Türkiye'nin ilk 10 ticari ortağı arasında yer aldığını aktardı.

10 milyar dolarlık ticari hacim eşiği

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ise konuşmasında Hindistan hükümeti ve halkının 71. Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Önal, Hindistan'ın küresel bir aktör, ekonomik ve ticari iş birliği açısından yükselen trend ve Türkiye için önemli bir partner olduğunu vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin büyük potansiyelinin altını çizen Önal, "Bu açıdan, biz 'Yeniden Asya' inisiyatifini başlattık ve bu, tam anlamıyla Asya'ya yeniden odaklanma anlamına geliyor. Hindistan'ın özel bir yeri var." ifadesini kullandı.

Önal, son 20 yılda ikili ticaret hacminin büyük bir gelişme gösterdiğini belirterek, iki ülke liderlerinin koyduğu 10 milyar dolar hedefine ulaşılmasında da kararlı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Türkiye-Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bakan Yardımcısı Önal ve Maslahatgüzar Thekkat, pasta kesti.

Sivil ve askeri misyon temsilcilerinin sahne alanında çektirdiği aile fotoğrafının ardından davetliler, Hint mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Hindistan, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı çağrılara kulak verdi! Sosyal medya hesabından saat verip duyurdu
Haluk Levent "En az 500 kişi faydalanacak" deyip duyurdu: Depremzedeler için 160 adet büyük çadır aldık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de vize açıklaması Kobe Bryant, 2011 yılında Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 03:22:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 71. Hindistan Cumhuriyet Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]