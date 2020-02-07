Ankara'da babasının öldürdüğü lise öğrencisinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Çubuk'a bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 'nde yaşayan H.Y. (51), gece polisi arayarak kızı Şeyma Y'yi (18) öldürdüğünü söylemiş, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Cenazeye Şeyma Y'nin ailesinin yanı sıra Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ve vatandaşlar katıldı.

Genç kızın annesi Emine Y, "Kızıma ne hakkım varsa helal olsun." ifadesini kullandı.

Cenazede Şeyma Y'nin okul arkadaşları ve annesinin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Üç erkek kardeşi olan Şeyma Y'nin cenazesi, Kayılar Camisi'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Babası tarafından tabancayla öldürülen 12. sınıf öğrencisi Şeyma Y'nin cenazesi, Ankara'dan kara yoluyla Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesi'ne getirildi.

Ankara 'nın Çubuk ilçesinde babası tarafından silahla öldürülen lise öğrencisinin cenazesi, memleketi Çankırı 'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

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Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış