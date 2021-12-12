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Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı - Son Dakika

Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı

12.12.2021 15:42

ANKARA'da 'Barınamıyoruz Hareketi' tarafından düzenlenen izinsiz eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da 'Barınamıyoruz Hareketi' tarafından düzenlenen izinsiz eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada oluşturulan 'Barınamıyoruz Hareketi', Ankara Ulus Meydanı'nda 'barınamıyoruz' eylemi düzenledi. Ankara Valiliği'nin izin vermediği eyleme katılmak üzere İzmir ve İstanbul'dan gelenleri taşıyan araçlar kent girişinde durduruldu. Polisin ikazına rağmen geri dönmeyen ve trafiği aksatan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yine aynı eylem kapsamında Kızılay'da eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açan kişiler de gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marjinal gruplar tarafından ilimizde toplanma çağrısı yapılan ve Ankara Valiliği tarafından yasaklama kararı alınan etkinlikle ilgili olarak; duyurulan yasaklama kararına rağmen söz konusu etkinliğe; İzmir'den katılmak üzere gelenlerin bulunduğu araç Eskişehir Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuş, şahıslar müzakere yoluyla İzmir'e dönmeye ikna edilmiştir. Ancak geldikleri araç sürücüsünü darp ederek yolu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Etkinliğe İstanbul'dan katılmak üzere gelenlerin bulunduğu 2 araç ise İstanbul Yolu Uygulama Noktasında durdurulmuştur. Gerekli uyarılara ve ikazlara uymayarak yürüyüş yapmakta ve trafiği aksatmakta ısrar eden şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine, önlemler kapsamında Yüksel Caddesi, Konur Caddesi ve Meşrutiyet Caddesi'nde genel asayiş uygulaması yapıldığı sırada, eş zamanlı olarak slogan atıp, pankart açarak yaya yolunu trafiğe kapatan şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haluk KARASLAN-Harun ÖZALAP/ANKARA, (DHA)-

Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı
Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı
Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı
Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı

İstanbul, Tragger, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da izinsiz 'barınamıyoruz' eyleminde çok sayıda gözaltı - Son Dakika
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