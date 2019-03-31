Ankara'da Kesin Olmayan Sonuçlara Göre İlçe Belediye Başkanları Belli Oldu
1 saat önce
Ankara'da sandıklar açılmaya devam edilirken, kesin olmayan rakamlara göre ilçe belediye başkanları belli oldu.
Ankara
'da sandıklar açılmaya devam edilirken, kesin olmayan rakamlara göre ilçe belediye başkanları belli oldu.
Ankara'da sandıkların yarıdan fazlası açılırken, bazı ilçe belediyelerinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıklarını kazanan isimler şöyle:
"Altındağ
- Asım Balcı
(AK Parti
), Bala
- Ahmet Buran
(AK Parti), Çamlıdere
- Hazım Caner Can
(AK Parti), Çankaya
- Alper Taşdelen
(CHP
), Çubuk
- Baki Demirbaş
(AK Parti), Güdül
- Muzaffer Yalçın
(AK Parti), Kalecik
- Duhan Kalkan
(AK Parti), Kızılcahamam
- Süleyman Acar
(AK Parti), Nallıhan
- İsmail Öntaş
(AK Parti), Polatlı
- Mürsel Yıldızkaya
(MHP
), Şereflikoçhisar
- Memiş Çelik
(AK Parti), Yenimahalle
- Fethi Yaşar
(CHP), Gölbaşı - Ramazan Şimşek
(MHP), Keçiören
- Turgut Altınok
(AK Parti), Sincan
- Murat Ercan
(AK Parti), Akyurt
- Hilal Ayık
(AK Parti), Evren
- Hüsamettin Ünsal
(AK Parti), Pursaklar
- Ayhan Yılmaz
(AK Parti)" - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!