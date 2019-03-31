Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kesin Olmayan Sonuçlara Göre İlçe Belediye Başkanları Belli Oldu

Ankara'da Kesin Olmayan Sonuçlara Göre İlçe Belediye Başkanları Belli Oldu

1 saat önce

Ankara'da sandıklar açılmaya devam edilirken, kesin olmayan rakamlara göre ilçe belediye başkanları belli oldu.

Ankara'da Kesin Olmayan Sonuçlara Göre İlçe Belediye Başkanları Belli Oldu, System.String[]
Ankara'da sandıklar açılmaya devam edilirken, kesin olmayan rakamlara göre ilçe belediye başkanları belli oldu.

Ankara'da sandıkların yarıdan fazlası açılırken, bazı ilçe belediyelerinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıklarını kazanan isimler şöyle:

"Altındağ - Asım Balcı (AK Parti), Bala - Ahmet Buran (AK Parti), Çamlıdere - Hazım Caner Can (AK Parti), Çankaya - Alper Taşdelen (CHP), Çubuk - Baki Demirbaş (AK Parti), Güdül - Muzaffer Yalçın (AK Parti), Kalecik - Duhan Kalkan (AK Parti), Kızılcahamam - Süleyman Acar (AK Parti), Nallıhan - İsmail Öntaş (AK Parti), Polatlı - Mürsel Yıldızkaya (MHP), Şereflikoçhisar - Memiş Çelik (AK Parti), Yenimahalle - Fethi Yaşar (CHP), Gölbaşı - Ramazan Şimşek (MHP), Keçiören - Turgut Altınok (AK Parti), Sincan - Murat Ercan (AK Parti), Akyurt - Hilal Ayık (AK Parti), Evren - Hüsamettin Ünsal (AK Parti), Pursaklar - Ayhan Yılmaz (AK Parti)" - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Politika
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