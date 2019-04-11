Ankara'da Köpek Katliamı Şüphelileri Serbest Kaldı, Hayvanseverler Ağladı

Ankara
'da, 16 sokak köpeğinin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye önünde toplanan hayvanseverler, karara tepki gösterdi, bazıları gözyaşlarına boğuldu. Şüphelilere saldırmak isteyen kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yenimahalle
ilçesi Batıkent semti Turgut Özel Mahallesi'nde, önceki gün akşam saatlerinde, hayvanseverlerin parklarda ve boş arazide beslediği sokak köpekleri, bir araçtan atılan zehirli tavuk etlerini yemeleri sonucu zehirlendi. Çevre sakinlerinin can çekişirken bulduğu köpeklerden 16'sı telef olurken, 8 köpek veteriner kliniğinde tedaviye alındı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, köpekleri zehirlediği iddia edilen şüpheliler, Levent Ö., Musa D. ve Aydın
G.'yi yapılan çalışmayla yakaladı. Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği ileri sürüldü.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 3 şüpheli, 'mala zarar vermek' suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Şüphelilerden A.G., mahkemedeki savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek, "Ben Şaşmaz'da esnaflık yaparım. Kendi dükkanımda da köpek beslerim. Ben sadece arkadaşlarımdan köpeğim için kemik istedim. Arkadaşım çok fazla kemik getirdiği için artanları sokak köpeklerine verdim. Geçmişim araştırıldığında köpeklere zaman zaman yemek verdiğim anlaşılacaktır. Ben kasten köpek öldürmüş ya da yaralamış değilim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı istiyorum" dedi.
L.Ö. de suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Ben de bir hayvanseverim. Telefonumda buna dair birçok fotoğraf ve video bulabilirsiniz. Benim kasten köpeklere zarar verdiğim doğru değildir. Zaten bu olayda da benim bir ilgim yoktur. Arkadaşların beyanlarında da bu husus anlaşılacaktır. Suçsuzum" diye konuştu.
Savunmasında benzer yönde ifade veren M.D. ise "Bu kemikleri ben A.G.'ye verdim. Bunlar zehirli değildi. Suçsuzum" diye konuştu.
ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI, ADLİYE KARIŞTI
Mahkeme, şüphelilerin, haftada 1 gün polis merkezinde imza vermesi şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.
Şüphelilerin serbest bırakılması kararı, adliye önünde ve içeride toplanan hayvanseverlerin tepkisine yol açtı. Kararı öğrenen hayvanseverler, adliye koridorunda polislerin kurduğu barikatı aşarak, şüphelilere saldırmak istedi. Polis
, öfkeli kalabalığa güçlükle engel oldu. Serbest bırakılan 3 kişi, öfkeli kalabalığın arasından hızla götürülüp ekip aracına bindirilerek adliyeden uzaklaştırıldı. Bu sırada hayvanseverlerden bazıları gözyaşları içinde duruma tepki gösterdi. 'Ülkemizde katil istemiyoruz' sloganları atan kalabalık, bir süre sonra dağıldı.
ANKARA BAROSU'NDAN DA KARARA TEPKİ
Ankara Barosu Hayvan Hakların Merkezi'nden duruşmayı takip eden bir grup avukat da, mahkemenin kararına tepki göstererek, "Davanın takipçisi olacağız" dediler.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Özkan ARSLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ANKARA,