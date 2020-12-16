Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran "FETÖ'den ihraç" şüpheliler adliyeye sevk edildi

16.12.2020 14:21

Son dakika gündem haberi... Ankara'da uygulama yapan polis ekiplerine saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara'da uygulama yapan polis ekiplerine saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde uygulama yapan narkotik ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçtan inerek polis ekiplerine saldıran 4 şüpheli, yaşanan arbedede bir emniyet amirini de yaraladı.

Olay yerine sevk edilen takviye ekiplerin yardımı ile şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlıların polis ekiplerini "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ'den ihraç edildik, bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek." diyerek tehdit ettikleri öğrenildi.

Bu arada yaralanan emniyet amirinin ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Şüphelilerden N.E'nin askeri okuldan ihraç edildiği, hakkında FETÖ iltisakı nedeniyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlem yapıldığı ve denetimli serbestlikten yararlandığı belirlendi.

Zanlı S.E'nin Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken 672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildiği, diğer 2 şüphelinin ise bu kişilerin akrabası olduğu kaydedildi.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü N.E'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, alkollü araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, emniyet kemeri takmamaktan 132 lira, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmak suçundan 2 bin 473 lira olmak üzere trafik ihlallerinden toplam 7 bin 551 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliye ayrıca Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri için 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran FETÖ'den ihraç şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran FETÖ'den ihraç şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran FETÖ'den ihraç şüpheliler adliyeye sevk edildi
Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran FETÖ'den ihraç şüpheliler adliyeye sevk edildi

Narkotik, Altındağ, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Polis ekibine saldıran 'FETÖ'den ihraç' şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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