Ankara'da sağanağın bilançosu ağır oldu - Son Dakika
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Ankara'da sağanağın bilançosu ağır oldu

12.06.2022 00:58
Ankara'da sağanağın bilançosu ağır oldu

Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağı ve fırtına hayatı felç etti.

Ankara'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağı ve fırtına hayatı felç etti. Şehrin farklı noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı.

Ankara'da öğlen saatlerinde başlayan yağış önce sağanağa ardından da fırtınaya neden oldu. Metrekareye düşen 20 kilogram yağış, hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşların da zor anlar yaşamasına neden oldu. Kentin çeşitli noktalarında çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Mazgalların tıkanmasıyla caddeler sular altında kaldı. Fırtınanın etkisiyle birlikte devrilen ağaçlar otomobillerin üzerine düşerken, başta Çankaya ilçesi olmak üzere Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Altındağ, Sincan ve Etimesgut'taki yollarda mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şehrin en yoğun noktalarında olan Sıhhiye Köprüsü'nde oluşan metrelerce su birikintisi araç geçişini imkansız hale getirdi. Göle dönen caddelerde mahsur kalan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı. Çatılarda ve otomobillerde meydana tahribatlar maddi hasara sebep oldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan yağış ile ilgili açıklama

Meydana gelen yağış ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan İçişleri Bakanlık Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise şu ifadelere yer verdi:

"Saat 16.00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb. 112 üzerinden itfaiyeye 1378, AFAD'a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi." - ANKARA

YORUMLAR
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Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor Altındağ'da kayıp olan bir kişinin aramaları sürüyor İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: 'Ankara'da saat 14.30'dan itibaren gerçekleşen yoğun yağış ve fırtına kaynaklı il genelinde bin 939'u 112...
Kaynak: İHA

Fırtına, Ankara, AFAD, Saat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da sağanağın bilançosu ağır oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da sağanağın bilançosu ağır oldu - Son Dakika
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