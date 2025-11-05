Ankara'da Yangın Önleme Sistemi Patladı - Son Dakika
Ankara'da Yangın Önleme Sistemi Patladı

05.11.2025 15:49
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşke binasında yangın söndürme sisteminin kendiliğinden devreye girmesi sonucu açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi.

PATLAMA İHBARI YAPILDI

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.

Ankara'da üniversitede yangın önleme sisteminde sızıntı

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİNDE SIZINTI

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi.

6 KİŞİ GAZDAN ETKİLENDİ

Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Ankara, Ulus

