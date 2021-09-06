Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika

Ankara'da yüz yüze eğitim heyecanı

ANKARA'da 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy'un katıldığı törenle başladı.

Başkentte öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren okulların bahçesinde toplandı. Uzun zaman sonra tam zamanlı okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Mamak ilçesindeki Kazım Orbay İlkokulu'nda yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever katıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Şensoy, 2021-2022 eğitim öğretim dönemini 1,5 yıl aradan sonra yüz yüze ve kesintisiz olarak başlatmak istediklerini belirterek, "Sevgili öğrenciler, uzun bir aradan sonra tekrar okullarınıza kavuşmuş bulunuyorsunuz. Koronavirüs önlemlerine azami dikkat göstererek, bu süreci başarılı bir şekilde yürüteceğinizi ve eğitim-öğretim dönemini de kesintisiz bir şekilde sürdüreceğinize inanıyoruz. Bu süreçte en önemli destekçimiz, öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz. Bu süreçte tüm önemleri alacaklarına ve sizleri sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim dönemine katacaklarına inanıyoruz. Velilere bu konuda gösterecekleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Vasip Şahin de Ankara'da 1 milyon 100 bin öğrencinin, 75 bin öğretmenin, 3 bin 100 okulda eğitim-öğretime başladığını belirterek, "Bu önemli bir rakam. Neredeyse birçok ülkenin öğrenci sayısından daha fazla. Bu bizim için önemli bir potansiyel, önemli bir kaynak. Şu anda dünyanın geldiği nokta itibarıyla, bilgi çağında, teknoloji çağında beşeri sermayenin yani insanın daha da bir önemi ortaya çıktı. Dolayısıyla her bir evladımızı bir elmas parçası titizliğinde işlemek, onları eğitmek ve sadece bugünün değil geleceğin bilgisiyle onları teçhiz etmek hepimizin görevi" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından öğrenciler şiir okudu, Rotary Yeşiltepe Ortaokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye verildi. Bakan Yardımcısı Şensoy ve Vali Şahin sembolik olarak ilk ders zilini çaldı. Ardından öğrenciler salgın tedbirleri uygulanarak sınaflara alındı. Şensoy ve Şahin, sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek, başarı dileğinde bulundu.