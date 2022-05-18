Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı

18.05.2022 16:50
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı

Ankara'da iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 1825 şüpheli yakalandı.

Ankara'da iki haftada yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 1825 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 21 Nisan-12 Mayıs'ta asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 593 bin 335 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1825 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 230'u tutuklandı.

Kontrol edilen 260 bin 868 otomobilden 9'unun çalıntı olduğu belirlendi. 71 motosiklet ve 33 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 1397 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda, 907 paket kaçak sigara, 42 kurusıkı tabanca, 60 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 717 fişek, 21 belgesiz av tüfeği ile 55 kesici ve delici alet ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
15:43 Gülümse Kaderine Çocuk dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Neval, Yaren'in kimin kızı olduğunu öğrenecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 16:54:56. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalanan 1825 şüpheliden 230'u tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement