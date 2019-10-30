Son Dakika Haberleri: Ankara'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki üstüne tepki
Son Dakika Güncel Ankara'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki üstüne tepki

Ankara'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki üstüne tepki

1 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Ankara'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki üstüne tepki, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Fahrettin Altun, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesine dair şunları kaydetti:

"ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit eden yasa tasarısı stratejik müttefiklik ruhuna doğrudan ters düşmektedir. Tasarının, ABD yönetimi ile Türkiye'nin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediği bir zamana denk gelmesi, ABD hükümetinin bir politikasının da ihlalidir. Terör örgütünü korumak için NATO müttefikine yaptırım uygulamaya kalkmak ancak ve ancak stratejik bir vizyonsuzluk ve sahadaki gerçeklerden kopuş olarak tanımlanabilir. Bu yasa tasarısı, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele etmedeki kararlılığını engelleyemez, yalnızca ikili ilişkilerimizin geleceğini tehdit altına alır ve bu ilişkilere zarar verir. İlişkilerimize zarar vermeye yönelik bu girişimlerin, mevcut ikili iş birliğimizin birçok alanında uzun vadede zararlı sonuçları olacaktır. Bütün uluslararası platformlarda meşru güvenlik endişelerimizi dile getirmeye, uluslararası güvenlik ve bölgemizde barış için terörün bütün türleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz."

(İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Fahrettin Altun, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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