Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başlıyor - Son Dakika

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başlıyor

6 saat önce

3. Ankara Kahve ve Çikolata Festivali, 19-22 Aralık tarihleri arasında Ankara Congresium'da gerçekleştirilecek.

Ankara Kahve ve Çikolata Festivali başlıyor, System.String[]

3. Ankara Kahve ve Çikolata Festivali, 19-22 Aralık tarihleri arasında Ankara Congresium'da gerçekleştirilecek.


Festival tadında geçecek organizasyonda tüm kahve ve çikolata tutkunları yeniden Congresium'da buluşacak. Sektör öncüleri ve 3'üncü nesil kahve akımını barındıran festivalde dört gün boyunca birbirinden renkli ve "lezzetli" aktiviteler yer alacak. Festival tadındaki bu organizasyonda atölye çalışmaları, seminer ve konferanslarda tüm ziyaretçilere akademik bir gösteri sunulacak. Ankara Congresium GL events ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Ankara kahve ve çikolata festivali, sosyal nitelik taşımasının yanı sıra birçok sektörü bir araya getirmeyi de hedefliyor. Festival kapsamında en sevilen lokal kahve dükkanlarının yanı sıra dünyaca ünlü coffee shop'lar, kendi evinin baristası olmak isteyenler için çeşitli atölyeler ve seminerler, farklı aktivite alanlarında yeni deneyimler ve sevilen müzisyenlerin konserleri yer alacak. Festivalde farklı tatları deneme imkanı bulacak olan ziyaretçiler, festival alanında yapılacak olan zumba dans aktivitesi ve karaoke etkinlikleri ile eğlenceye de doyacaklar.


Kahvenin tarihine müzede yolculuk


Anadolu'da 500 yıllık geçmişe sahip kahve kültürüne ışık tutan "Türkiye Kahve Müzesi", 3. Kahve ve Çikolata Festivali'nde Congresium Ankara'da açılacak. Anadolu'nun Kayıp Kahveleri kitabının yazarları Atilla Narin, Naim Koca ile safrandan kahve yapan Semih Yıldırım'ın yıllardır edindikleri tecrübe ve birikimlerle oluşturduğu "Türkiye Kahve Müzesi", unutulmaya yüz tutmuş kahve kültürünü ve tarihini ortaya çıkarıyor. Anadolu'nun birçok bölgesinde farklı şekillerde yapılan kahvelerin ikram edileceği müzede kahve yapımında kullanılan 100-150 yıllık cezve, fincan, el değirmeni, kavurma tavaları, terazi, tahta kaşık, su küpü ve şeker kapları sergilenecek. Türk kahvesini gelecek kuşaklara aktarmak ve turistlere tanıtmak amacıyla oluşturulan müze, Congresium Ankara'da 19-22 Aralık tarihlerinde kapılarını ziyaretçilerine açacak.


Kahve şampiyonundan Türk kahvesinin sırları


Kahve festivali deyince ilk akla gelen kahve tiryakilerinin vazgeçilmezi bol köpüklü Türk kahvesinin sırlarını ve nitelikli Türk kahvesi demlemenin yöntemlerini 2014, 2017, 2018 ve 2019 Türkiye Cezve ve İbrik Şampiyonu ve aynı zamanda Türk kahvesi Dünya 3.'lüğü olan Koray Erdoğdu, ziyaretçiler için paylaşacak. 4 gün boyunca kahve ve çikolata tutkunlarını ağırlayacak olan festival kapsamında ziyaretçiler hem lezzete hem de müziğe doyacaklar. 19 Aralık'ta Emrah Hacıoğlu Ft. Canto Orkestrası, 20 Aralık'ta Emir Can İğrek, 21 Aralık'ta Ece Mumay, 22 Aralık'ta Aybüke Albere ve Fikri Karayel konserleri festivalde ziyaretçi ve katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak.


Yaklaşık 30 bin ziyaretçinin katılması hedeflenen festivalle ilgili ayrıntılı tüm bilgiler ve etkinlik programı www.kahvecikolatafest.com web adresinden ve festivalin @kahvecikolatafest sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. - ANKARA

Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:42 Kaynak: İHA
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