Ankara-Kurtuluş Savaşı'nın tanığı Malıköy İstasyon Müzesi, ziyarete açılıyor

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Malıköy Tren İstasyonu Müzesi'ni kapsamlı bir restorasyon çalışmasıyla yenileyerek tekrar ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Kurtuluş Savaşı'nın demir yolları üzerinden anlatıldığı tarihi mekanda ziyaretçiler, eski demir yolu malzemelerini de uçak ve tren ses efektleri eşliğinde daha iyi koşullarda görebilecek.

Ankara-Eskişehir Demiryolu Hattı üzerinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı döneminde yürütülen sevkiyatlarda ve cephe gerisi lojistik organizasyonda önemli bir görev üstlenen Malıköy Tren İstasyonu, demir yolları üzerinden gerçekleştirilen taşımalarla ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasında ve cepheye düzenli destek sağlanmasında rol oynadı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde stratejik bir lojistik üs olarak kullanılan istasyon, 1 Haziran 2008'de Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD iş birliğiyle müzeye dönüştürüldü. Aradan geçen zamanda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı doğrultusunda 2025 yılında restorasyona alındı.

YAKINDA ZİYARETE AÇILACAK

Müzede; Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan 5 bin 713 Mehmetçik anısına yapılan anıt, Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil giysili anıtı, Sakarya Meydan Muharebesi'nde kullanılan 1897 tarihli Alman yapımı lokomotif ile 1909 tarihli Alman yapımı vagon, dönemin uçaklarından aslına uygun yapılan 2 örnek ve istasyon binası yer alıyor. Kısa sürede çevre düzenlemesi yapılan müzede, anıt ve vagon, aslına uygun restore edildi. Revir ve muhabere odası yeniden düzenlenen müzeye Atatürk Köşesi eklendi. Restorasyon çalışmalarında sona gelindi ve ilerleyen günlerde açılması planlanıyor. Kurtuluş Savaşı'nın demir yolları üzerinden anlatıldığı tarihi mekanda ziyaretçiler, eski demir yolu malzemelerini de uçak ve tren ses efektleri eşliğinde daha iyi koşullarda görebilecek.

'KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE AKTİF KULLANILMIŞ BİR YAPI'

Müzenin restorasyon çalışmalarında görev alan Mimar Fadime İskender, tarihe tanıklık eden bu yapının projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demiryolları 2'nci Bölge Müdürlüğü emlak servisinde 16 yıldır mimar olarak görev yapıyorum. Demir yollarındaki tarihi binaların proje çalışmaları restorasyonları ve bakım onarımlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz Malıköy İstasyon binası da bu yapılardan bir tanesi. Burada öncelikle proje çalışmalarımızla işe başladık. Burası Kurtuluş Savaşı döneminde aktif olarak kullanılmış bir yapı grubu. Kurtuluş Savaşı döneminde askerlerin tedavilerinin yapılması amacıyla revir olarak kullanılmış. Aynı zamanda lojistik bir üs olarak, mühimmat deposu ve uçak pisti olarak da kullanılmış. Buradaki binalarımızda projelendirme çalışmaları sonrasında gerekli çalışmaları da yaptık. Bunlar küçük çaplı çatı, duvar bakım onarımlarıydı" diye konuştu.

'ESKİ DEMİR YOLLARI MALZEMELERİ SERGİLENİYOR'

İskender, "Bu çalışmalara Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun da katkıları çok fazla. Sayın Genel Müdürümüz Veysi Kurt da burada yapılan çalışmaları bizzat yerinde inceledi ve çevre düzenlemesi çalışmalarına katkıda bulundu. Çalışmalarımız burada henüz tamamlanmış değil. Binalar içerisinde eskiden demir yollarında, trenlerde kullanılan malzemeler de sergileniyor. Kurtuluş Savaşı'na tanıklık etmiş binlerce şehidin burada yattığını da düşünürsek böyle bir çalışma içerisinde bulunmak benim için çok büyük bir gururdu. Demir yolları binalarımızın çoğu Cumhuriyet dönemine tanıklık etmiş binalar bu nedenle hepsi çok önemli ve değerli bizim için. Zaten hepsi de Kültür Bakanlığı tarafından tescillenmiş tarihi öneme sahip binalar" dedi.

'BU RUHUN GELECEK KUŞAKLARA YANSITILMASI ÇOK ÖNEMLİ'

2025 yılı içinde hem proje çalışmalarına hem de küçük çaplı bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarına başladıklarını söyleyen İskender, "Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Buranın ruhunu çocuklara yansıtabilecek olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Bu sahaya girdiğimizde bizi en çok etkileyen yerlerden bir tanesi sakat kalan askerlerin tedavisinin yapıldığı revir oldu. Kurtuluş Savaşı yokluk içerisinde yapılmış bir savaştı; bu ruhun çocuklara, gelecek kuşaklara yansıtılması bizim için en önemli tema. Hatta teşhir tanzim projemizde bu konuyu özellikle ele alıp içeride sergilenen eserleri bu yönde değerlendirmeyi düşündük. Çünkü sadece bu döneme değil, gelecek kuşaklara da bu ruhun, bu tarihi önemin demir yolları üzerinden aktarılması çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

