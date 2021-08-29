Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı - Son Dakika

Ankara Mamak'ta 2 bin 103 konutun temeli atıldı

ANKARA Büyükşehir Belediyesinin Mamak ilçesinde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2 bin 103 konutun temeli atıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "2 bin 376 konutun ve 31 adet ticari alanın temelini ise ihalesi kesinleşince hemen atacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak ilçesinde 'Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Yılı Projeleri Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni' düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Mansur Yavaş, "Bugün burada 2 bin 103 konutun temelini atıyoruz. Canlı yayında 260 milyonluk dev kırımın yaşandığı şekilde ihale edilen 2 bin 376 konutun ve 31 adet ticari alanın ise ihalesi kesinleşince hemen temelini atacağız. Böylece onların 10 yılda yaptırdığı konut rakamını biz 2 senede, toplamda 4 bin 479 konut olarak kendi imkanlarımızla tamamlamayı hedefliyoruz. Geriye kalan konutların ise projelerini tamamlayıp, yine bu dönemde tamamlanması için çalışıyoruz" dedi.

'2,5 SENEDE 11 KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPILDI'Mansur Yavaş, belediyecilik anlayışlarının betonu değil insanı, gökdeleni değil güneşi öncelediğini vurgulayarak, "Bizim belediyecilik anlayışımız komşuluğu, mahalle kültürünü, birliği önceler. İşte bu misyonla biz, insan odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz. Halk, verdiği paranın nereye gittiğini görmek, acil sorunlarına acil çözümler üretilmesini istiyor. Halk, sabahlara kadar sosyal medyada milleti ayrıştıran, kendinden olmayan siyasi parti genel başkanlarına hakaret eden, kendinden olmayan görüşleri dışlayan, en çok oy veren bölgeye hizmet eden anlayıştan bıktı. Ankara'da 2,5 senede 11 köprülü kavşak yapıldı, bu sene 7 tane daha hizmete açılacak. Sadece 2021 yılında, şu ana kadar 1,5 milyon ton asfalt atarak yollarımızı yeniledik. 2 milyon ton daha atarak toplam 3,5 milyon ton asfaltı ve yeni yolları kentimize kazandıracağız" diye konuştu.'YÜZLERCE KÖYÜMÜZÜ AÇIKTAN AKAN LAĞIMDAN KURTARIYORUZ'Başkan Yavaş, 550 milyon liralık yatırımla İvedik- Polatlı içme suyu hattını, Mamak- Gölbaşı içme suyu hattını, Çubuk- Akyurt içme suyu hattını yaptıklarını belirterek, "Yüzlerce köyümüzü açıktan akan lağımdan kurtarıyoruz. Yüzlerce su deposu yapıyor, tarım alanlarına ücretsiz sulama boruları sağlıyoruz. Bugün Mamak'tayız, ilçe belediyesinin önünü ve Mamak caddelerini her yağışta su basıyor, sel görüntüleri meydana geliyordu. Bunu ortadan kaldırmak için Mamak Caddesi'nde Sağduyu Caddesi'nde, Dereboyu Caddesi'nde ve birçok caddede altyapıyı baştan aşağı yeniledik. Samsun Yolu'na da 3 adet köprülü kavşak yapımı için ihaleye çıktık, kesintisiz trafik sağlayacağız. Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezimizi ve Mamak'ta yeni kreşimizi de bu yıl tamamlayıp hizmete açmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. '3 MİLYAR 200 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK'Yavaş, göreve geldikleri günden bugüne kadar 3 milyarı aşkın borç ödediklerini vurgulayarak, "3 milyar 200 milyon liralık da yatırım yaptık. Bugün temelini attığımız projemizi ise 2 milyar lira maliyetle gerçekleştiriyoruz. 1 milyar lira ise sosyal yardımlar bütçesi ayırarak vatandaşlarımızın yanında olduk, bu ekonomik koşullarda yanında olmaya da devam edeceğiz. Bunların tamamını ise bugüne kadar 1 lira bile kredi çekmeden gerçekleştirdik. Kul hakkından daha büyük endişe taşımıyoruz. Hep tekrar ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Kim neyi yakıştırırsa yakıştırsın, görev sürem bittiğinde benim başı dik ve alnı açık bir şekilde Kızılay 'da korumasız ve halkla birlikte gezmek en büyük makamım olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından partilerin genel başkanları ile beraber protokol üyeleri temel atma töreni için sahneye çıktı. Kılıçdaroğlu burada Mansur Yavaş'a teşekkür etti. Protokol üyeleri daha sonra hep beraber butona basarak 2 bin 103 konutun temelini attı.