Ankara meclis araştırma komisyonu, rabia naz soruşturmasında görev alanları dinledi-arşiv

Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz soruşturmasında görev alanları dinledi

RABİA Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Giresun'un Eynesil ilçesindeki soruşturmada görev alan kamu görevlilerini, eski belediye başkanını ve ailenin yakınlarını dinledi.

Meclis Araştırma Komisyonu, 3'üncü toplantısında, Giresun'un Eynesil ilçesinde gerçekleştirdiği geziyi gözden geçirdi. Komisyon, ayrıca Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili soruşturmada görev alan kamu görevlilerini, eski belediye başkanını ve Vatan'ın yakınlarını dinledi.

Komisyona bilgi veren polis memuru Kutlay Sevinç, Rabia Naz Vatan'ın günlüklerine rastlamadığını, bilgisayarına baktığını, akıllarına önce Mavi Balina geldiğini, ancak bir şey bulamadıklarını söyledi. Sevinç, olaydan birkaç ay sonra tayininin çıktığını, soruşturmayla ilgili eleştiriler getirdiğini ve hakkında da soruşturma açıldığını söyledi. Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili hakkında niye soruşturma açıldığının gerekçesini bilmediğini aktaran Sevinç, üstlerinden de öğrenemediğini söyledi. Sevinç, Bu olayda biz suçlu muyuz Suçluysak biz niye burada duruyoruz hala Bana 'kınama' cezası veremezsiniz, çok hafif, güldürücü, komik, aşağılayıcı bir ceza. ya ihraçtır, devamında da hapis cezasıdır eğer varsa benim suçum dedi. Sevinç, evde inceleme yaparken birilerinin 'Çanta burada' dediğini duyduğunu; ancak Rabia Naz Vatan'ın çantasını kimin aldığını, çantaya ne olduğunu bilmediğini aktardı.

'3 ARKADAŞA KINAMA CEZASI VERİLDİ'

Polis Başmüfettişi Davut Karakülah da 'ihmal' gerekçesiyle 3 arkadaşına 'kınama' cezası verildiğini belirterek, Tam bilmemekle beraber dışarıdan edindiğim bilgi 'görevi ihmal'den 2 veya 3 arkadaşa 'kınama' cezası verildi. İlk görev yerinde emniyet şeridi almamak veya o çantayı bulmakta gösterdikleri ihmal gibi, tam net bilmemekle beraber; ama Başkanlığımız uygun görürse resmi bir yazıyla daha önceki evveliyatını alabiliriz dedi.

Polis memuru Ruhi Kalkan ise Bize trafik kazası olarak ihbar edildi; ancak olay yerindeki mevcut şeyler trafik kazası emaresi olmadığı için biz 'Başka bir yerde olabilir, getirilebilir' düşüncesiyle hareket ettik bilgisini verdi. Komisyon üyelerinin, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili Bu olayı önce 'trafik kazası', sonra 'düşme', sabah 6'dan sonra da 'şüpheli ölüm' diye söylemişsiniz doğru mu demesi üzerine Kalkan, İlk önce Şaban Vatan, 'Anten direğinin üzerine çıktı, karate hareketi yaparken, bunları yapıyordu, burada dengesini kaybetmiş düşmüş olabilir' gibisinden anlattı. Ben kafayı taktım, defalarca olay yerine gidip geliyorum. Kan izi, başka bir şey arıyorum. Çünkü her iki yerde de kan izi bulamamak beni çıldırttı. Benim düşüncem bulunduğu yere düşmüşse, oraya düşmedi, atladı. Kendisi istemediği müddetçe düşmez. Binayı gördüyseniz, bina Ören yolundan görülen bir yer, orada öyle bir saldırıya uğrasa bağırır. Ben olsam bağırırım, atmam kendimi aşağıya. Bu yüzden Rabia Naz'ın ölümünün şüpheli olduğunu düşünüyorum dedi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI BİLGİ VERDİ

Komisyona bilgi veren Eynesil eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ise Rabia Naz Vatan'ın ölüm haberini alır almaz hastaneye gittiğini söyleyerek, O süreçte baba Şaban ile görüştük, defnine varana kadar da yanındaydık. Baba Şaban önce 'Düştü, intihar etti' şeklinde cümleler kullandı. 1 ay sonra 'Benim kızıma araba çarptı' dedi. Önce 'Beton arabası, mikser çarptı' dedi. Sonra 'Siyah bir hafif ticari araç' dedi diye konuştu.

'ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HİÇBİR İLGİMİZ YOK'

Komisyon üyelerinden Jale Nur Süllü, Somuncuoğlu'na, Rabia Naz Vatan'ın ölümünden sonra 3 oğlundan birisini evlendirip, yurt dışına göndermesinin, olayla bağlantısı olduğuna ilişkin iddiaları sordu. Somuncuoğlu, Olayla ne alakası var, onu anlayamadım diye cevap verirken, Rabia Naz'ın öldüğü gün hastanede müdahale odasında olduğu iddiasıyla ilgili de Tanıkların öyle ifadeleri varsa ispatlasınlar. Orada kamera var, başhekim var, doktor var. Varsa, söylesinler, kaydı vardır dedi. Somuncuoğlu, komisyon üyelerinin kendisi ve ailesi ilgili, tanıkların ifadelerini hatırlatmaları üzerine, Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili hiçbir ilgimiz yok. 23 kişiyi daha önce suçladılar, 24'üncü kişi benim dedi.

'ELİNDE DONDURMA VARDI, ŞAKALAŞTIK'

Komisyona davet edilen eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun oğlu Mehmet Ali Somuncuoğlu ise Rabia Naz'ı ölmeden önce gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu

Ören yolu dediğimiz mevkide ağzında bir elinde dondurma vardı, bir elinde de poşet vardı nazar boncuklu. Biz ailecek görüştüğümüz için, Şaban Vatan'la olsun, Muhammet Vatan'la olsun, ailecek görüşüyorduk; onlar bize gelir, biz onlara gideriz. Durdum yanında, takıldım hatta 'Naz, o dondurmayı bana ver, ben yiyeyim, sıcakladım' dedim. O da 'Yok ağabey' dedi, ben dereye devam ettim dedi. Komisyon üyelerinin, Siz Rabia Naz'ı dondurma yerken gördüğünüzü hatta inip yanaklarını sıktığınızı, şakalaştığınızı ifade etmişsiniz demesi üzerine, Mehmet Ali Somuncuoğlu, Yanaklarını sıkmadım. Arabanın sağ camını indirdim, şakalaştık, o kadar dedi.

Rabia Naz Vatan'ın akrabası Güler Vatan da şu bilgileri verdi

'Naz burada yatıyor' dediler. Sonra aşağıya indim, baktım, yatıyor. Bağırmaya başladım, o benim sesimi duyduğunda başladı hareket etmeye, ellerini sıkıp 'beni kurtar cici anne' der gibi böyle kafasını salladı, ses çıkarmaya başladı. Yüzüne falan dokundum, baktım ayak falan kötü, sonra bağırmaya başladım 'ambulansı arayın' diye. Düşme sesi duymadım. Burada 1-2 ay önce de bir trafik kazası olmuştu, orada çocuğa çarpıp araba kaçmış gitmişti, 20 yaşındaki delikanlıya.

Güler Vatan, Naz'ın çok farklı bir çocuk olduğunu belirterek, Annesi cenazede 'Kızım ben sana bağırdım da mı sen kendini attın' diye cümle kullanmış. Şaban da 'Ben çözdüm, tekvando hareketi yaparken bir gün önce izin aldı, oraya çıktı; çünkü herkesten önde lider ruhluydu kızımız, herkesten önde olacaktı' dedi bize 1 ay boyunca ifadelerini kullandı.

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Besti KARALAR ANKARA, (DHA)

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