Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT görevlileri Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteğiyle Ankara, Bursa ve Antalya illerinde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ankara'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 43 zanlıdan 11'i tutuklandı - Son Dakika

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