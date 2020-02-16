Ankara milli radarda sona yaklaşıldı - Son Dakika

Milli radarda sona yaklaşıldı

TÜRKİYE'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı'nda (MGR) sona yaklaşıldı. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı biterken, MGR, test aşamasının ardından hizmete girecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Gözetim Radarımız ile sivil uçaklarımız daha güvenli iniş-kalkış yapacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi MGR'de sona yaklaşıldı. Gaziantep Havalimanı'nda kule ve radar binası inşaatı bitti. MGR, tam yedekleme özelliğine sahip birincil gözetleme radarı PSR ve ikincil gözlem radarı SSR'den oluşuyor. PSR radarı, S- bantta çalışarak, 112 kilometre menzile ve 8,5 kilometre azimut kapsama alanına sahip. SSR radarı da MODE-S desteği sağlıyor. Bu sayede, uçağın tescil işareti, mevkisi, irtifası ve hızı gibi bilgiler iletilebiliyor. Hareketli hedef takibi yapabilen algoritmaya sahip olan MGR, yağış konumu ve yoğunluğunu da ölçebiliyor. PSR sisteminin tam yedeklilik testleri ve fabrika kabul testleri tamamlandı. Sistemin saha kabul test süreci ise 24 Şubatta başlayacak.

'AKTİF OLARAK KULLANILACAK'

Bakan Varank, yazılı açıklamasında, MGR'nin TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildiğinin altını çizdi. Bakan Varank, "MGR, milli imkanlarla hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı havaalanı yaklaşım radar sistemi olacak. MGR Gaziantep Havalimanı'nda kuruldu. Test aşamaları tamamladıktan sonra tam fonksiyonlu olarak DHMİ'ye teslim edilecek. Ardından da hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacak" dedi.

Bakan Varank, BİLGEM'in Türkiye'nin kendi özgün teknolojilerini geliştirmede çok önemli bir fonksiyona sahip olduğunu belirterek, "Elbette TÜBİTAK enstitülerinin temel görevi kritik Ar- Ge çalışmaları yürütmek. Bu geliştirdiğimiz teknolojileri ticarileştirmek, seri üretimini yapmak isteyen firmalarla işbirliğine, onlara bu teknolojiyi lisanslamaya da hazırız" diye konuştu.