Üye Girişi
Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi

20.12.2021 12:53
Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile beraberindeki üniversitesi yönetimi Cebeci Yerleşkesindeki Milli Piyango Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada Rektör Ünüvar, öğrencilerle birlikte türküler eşliğinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Ünüvar, Vehbi Koç Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerle çiğköfte gecesinde buluştu. Rektör Ünüvar, gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Rektör Ünüvar, öğrencilerle onların ortamında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Öğrencilerimiz bizim çok değer verdiğimiz evlatlarımız. Onların kaldığı yerde bulunduğu ortamı görmek, nasıl bir hayatı yaşadıklarını görmek bizim için de sadece bir vazife değil, aynı zamanda zevkli de bir iş. Yurt hayatı hakikaten gündüz saatlerinde okulla yoğun geçen günün akşamında aynı zamanda dinlenme, paylaşma, sosyalleşme aracı olarak da kabul edilebilir. Çocuklarımızın bulunduğu ortamı görmek, onlarla vakit geçirmek istedik. Saz çalan, türkü söyleyen, sohbet eden neşeli, kendilerine güvenen, başarılı, mutlu bir gençliğimiz var. Onları böyle görmekten mutluyuz" dedi.

Türküler eşliğindeki sohbetin ardından Rektör Ünüvar ve öğrenciler bol bol anı fotoğrafı çektirdi. Rektör Ünüvar, program sonunda yurttaki ortak kullanım alanlarını da gezerek, yurdun genel durumu ve öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.


Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi
Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi
Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Milli Piyango, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:55 MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!
12:54 Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor
12:53 ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli
12:51 Son Dakika: Teknisyene şiddet uygulayan Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti!
12:46 İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde
12:26 Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı
12:25 Elektrik direğinin altında cesedi bulunmuştu! Şerifa intihar mı etti?
12:23 İSKİ Genel Müdürü: İstanbullular musluk suyu içebilir
12:05 NASA'lı bilim insanları duydukları karşısında dondu kaldı! İşte gündem olan ses kaydı
12:02 Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar         
12:56
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde İsrail'den Omicron yasağı: Türkiye dahil 10 ülkeyi seyahat yasağı listesinde         
12:46
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 13:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement