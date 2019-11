Ankara'ya nefes, çocuklara meyve

Altındağ Belediyesi, ilçede gören yapan 5109 öğretmenin her biri için bir meyve fidanını toprakla buluşturacak. Öğretmenler tarafından dikilecek fidanlardan oluşacak ormandan elde edilen meyveler ise Altındağ'daki okullara dağıtılacak.



Altındağ Belediyesi Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Altındağ'da görev yapan 5109 öğretmenin her biri için meyve fidanı toprakla buluşacak. Gicik Mahallesi'nde ayrılan 100 bin metrekarelik bir araziye yine öğretmenler tarafından dikilecek olan ağaçların tamamı meyve ağaçları olacak. Önümüzdeki yıllarda meyve verecek olan ağaçlardan elde edilen meyveler ise Altındağ'daki okullar arasında pay edilecek, öğrenciler doya doya meyve yiyecek. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlik 22 Kasım Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.



Öğrencilere dağıtılacak



Ülkemizin doğusundan batısına dek her noktasına eğitimin ışığını taşıyan öğretmenlerin geleceği bilgiyle aydınlattığını ve yarınlarımıza nefes olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Biz de Altındağ Belediyesi olarak, bu anlamlı günde, Altındağ'da görev yapan her bir öğretmenimiz için bir meyve fidanını toprakla buluşturuyoruz. Diktiğimiz bu fidan da, öğretmenlerimizin yolunu aydınlattığı genç nesiller gibi, geleceğe nefes olsun, can olsun, hayat olsun diye Öğretmenlerimizin kendi elleriyle dikeceği bu fidanlardan daha sonra elde edilecek meyveler öğrencilere dağıtılacak" dedi. - ANKARA