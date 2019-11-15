Ankaralı sanatçı US'tan Roma'da sergi

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesi Erhan Us, "Curriculum Segreto (Gizli Müfredat)" isimli enstalasyon (yerleştirme sanatı) sergisini, Roma'da açtı.

Sanatçı ve yazar Erhan Us, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tokyo, Selanik ve Varna'nın ardından sergi açtığı kentlere İtalya'nın başkentini de ekledi.



Us, toplumların dayattığı başarı anlayışı, göreli üstünlük kavramı ve vizyon sınırlamalarını eleştirdiği "Il Curriculum Segreto" isimli kişisel sergisinde, bazıları ilk kez olmak üzere toplamda 7 eserini, Romalı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Us, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Roma farklı gerekçelerle çok sık ziyaret ettiğim, fotoğraf çalışmalarımda da bana eşsiz katkı sunan bir yer. Aynı zamanda dünya turizm profesyonelleri dernekleri Skal International'ın Roma kulübü üyesi olarak, 70. yıl dönümü kutlamalarının başlangıç etkinliğinin sergim olmasından mutluyum." ifadelerini kullandı.