Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı

30.03.2023 14:04

Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba, kızının cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktüDENİZLİ Denizli'de annesi tarafından boğularak öldürüldükten sonra babasıyla birlikte içerisinde bulunduğu ev ateşe verilen, 1,5...

Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı

Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba, kızının cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü

DENİZLİ Denizli'de annesi tarafından boğularak öldürüldükten sonra babasıyla birlikte içerisinde bulunduğu ev ateşe verilen, 1,5 yaşındaki kızı Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı. Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba, kızının cansız bedenine sarılıp gözyaşı döktü.

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 360. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında önceki gece çıkan yangında, 1,5 yaşındaki Zeynep Aydın'ın cansız bedeni itfaiye kipleri tarafından binadan çıkartıldı. Minik bebeği boğarak öldürdükten sonra kendisini zorla fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocası Mehmet Aydın'ın içerisinde bulunduğu evi ateşe veren 40 yaşındaki anne Hilal Aydın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yanan daireden küçük de olsa bir umutla çıkartılan ancak sağlık ekiplerinin ambulansta verdiği tüm mücadeleye rağmen hayata döndürülemeyen Zeynep bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna getirildi. Zeynep bebeğin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından bu sabah ailesine teslim edildi. Ateşe verilen evden son anda kurtarılan baba Mehmet Aydın ve yakınları, cenaze töreni boyunca duygusal anlar yaşadı. Tabutu açarak evladının cansız bedenine son kez sarılan baba ve akrabaları, gözyaşlarına hakim olmadı. Zeynep bebeğin cenazesi, kılınan cenaze namazının Gümüşler Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
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Mehmet Aydın, Denizli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep bebek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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