Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü - Son Dakika
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Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü

19.05.2022 21:44

Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü Ünlü oyuncu Vilma Eles tasarım kıyafeti ile dikkatleri üzerine çektiGenç moda tasarımcısı annesinin çeyizinde bulunan örtüler ile kıyafet dikti.

Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü

Ünlü oyuncu Vilma Eles tasarım kıyafeti ile dikkatleri üzerine çekti

İSTANBUL -Genç moda tasarımcısı annesinin çeyizinde bulunan örtüler ile kıyafet dikti. Yoğun uğraşlar ile diktiği kıyafeti oyuncu Wilma Elles ile tanıttı.

Genç moda tasarımcısı Serena Torosoğlu Ailesinin destekleri ile Beşiktaş'ta lüks bir otelde gerçekleştirilen moda etkinliğinde annesine ait olan 30 yıllık çeyizin içerisindeki örtüler ile diktiği kıyafeti halka sundu. Yaklaşık iki yıl önce moda tasarımcısı olarak işe başlayan ve Valens by Serena ismi ile kendi moda tasarım atölyesini kuran Torosoğlu yaklaşık 68 kıyafeti ile el becerisini halka sundu. Annesinin 30 yıl önce evlenirken dizdiği çeyizinden çıkardığı örtüler ve değerli taşlarla tasarladığı kıyafetlerden birini de oyuncu Wilma Elles' e giydirerek tanıttı. Oyuncu Elles'in sevenleri stant önünde fotoğraf çektirirken Serena Torosoğlu'nun kıyafetlerine halk tarafından yoğun ilgi gösterildi

Moda etkinliğinde boy gösteren Wilma Elles, "Bu kıyafette emeği geçen çok başarılı bir aile. Şimdi kızları kendi adım atmak istiyor. Serena'nın koleksiyonuna bayıldım. Bu üzerimdeki de çok güzel bir kıyafet. ve çok duygusal bir parça. Serena'nın koleksiyonu 68 parçadan oluşuyor. Çok çeşitli parçalar var. Hepsi biri birinden güzel" dedi.

"Hayal ettiğimden çok daha güzel oldu"

Moda tasarımcısı Serena Torosoğlu, "Bu kıyafetin üzerindeki dantellerin hepsini annemin çeyiz sandığından çıkarttım. Bunlar aslında her biri birer örtü. Atölyemde şekil vererek bir tasarım ortaya çıkardım. Annemin çeyizini yaşatmak istedim sadece. Hayal ettiğimden çok daha güzel oldu. Kıyafetin üzerindeki taşların hepsi değerli taşlar. Yapılışı yaklaşık 3 ay sürdü. Şu an 68 tane ürünüm var. Hepsi benim özel tasarımım" şeklinde konuştu.

"Çok gururluyum. Kızımı buralarda görmek çok heyecan verici"

Çeyiz sahibi ve Serena Torosoğlu'nun annesi Karmen Torosoğlu, "Serena çok küçük yaşlardan beri çiziyor. O yüzden bir gün ona lazım olacağını düşünerek sakladım. Anne sezgisi iyi ki de saklamışım. Çok gururluyum. Kızımı buralarda görmek çok heyecan verici. Ona her zaman diyorum. Hiç bir zaman ümidini kaybetme. Hep pozitif düşün. Bizler her zaman ailesi olarak arkasındayız" dedi.

Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü
Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü
Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü
Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü

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Kaynak: İHA

Wilma Elles, Beşiktaş, Moda, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Annesinin çeyizini modaya dönüştürdü - Son Dakika


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