Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8) - Son Dakika
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Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8)

06.07.2022 19:49
Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8)

ŞENTOP: ATILACAK HER ADIMIN DESTEKÇİSİ OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİMTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı sırada Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

ŞENTOP: ATILACAK HER ADIMIN DESTEKÇİSİ OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı sırada Hacı Mehmet Akçay tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz hekimlerimizden, büyük emekle yetişmiş Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinden dolayı derin üzüntü duymaktayım. Ailesine, tıp camiasına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sağlık çalışanlarının her türlü saldırıdan korunmaları için atılacak her adımın, getirilecek her önerinin destekçisi olduğumu belirtmek isterim" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Ekrem Karakaya, Mehmet Akçay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin yaşamını yitirmesinden sorumlu tuttuğu doktoru öldürüp, intihar etti (8) - Son Dakika

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