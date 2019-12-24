Antakya'daki Ortodoks kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antakya'daki Ortodoks kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika

Antakya'daki Ortodoks kilisesinde Noel ayini yapıldı

6 saat önce

Hatay'da Noel dolayısıyla İskenderun ve Antakya'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.

Hatay'da Noel dolayısıyla İskenderun ve Antakya'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi.

İskenderun Ortodoks Kilisesin'deki ayinde konuşan peder Dimitri Yıldırım, Noel Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış getirmesini dileyen Yıldırım, "Özellikle Türkiyemize, devletimize, milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik, mutluluk getirmesini dilerim." dedi.

Kilisesinin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.

Ayine, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ve Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de katıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini ise kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. Ayinde ilahiler okundu, mumlar yakılarak dua edildi.

Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu.

Rahip Doğum, ayin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, ayine her din ve mezhepten çok sayıda kişinin katıldığını söyledi.

Noel Bayramı'nın önemini anlatan Doğum, tüm dünyaya barış, sevgi ve kardeşlik getirmesini diledi.

Öte yandan, İskenderun Katolik Kilisesi'nde de ayin düzenleneceği belirtildi.

Antakya'daki Ortodoks kilisesinde Noel ayini yapıldı

İskenderun, Antakya, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük ikramiyeyi kazandığını sandı, canlı yayında artık işe gelmeyeceğini söyledi
Piyangoyu kazandığını sanıp işi bırakan muhabir özür diledi İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek

Son Dakika Haberleri
04:47 Hurdalık alandaki yangın 2 gecekonduyu kül etti - Son Dakika
04:41 Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
04:39 Beşiktaş'ta otomobil ile taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
04:38 Yeni enstitü ve fakülteler kuruldu - Son Dakika
04:33 BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 04:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antakya'daki Ortodoks kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]