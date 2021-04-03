Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla verilen 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nde Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde ikinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri' sahiplerini buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri' kapsamında Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde ikinci oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmalar, başarılı projeler, hayata geçirilen uygulamalar ve sunulan hizmetler için verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2020 Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında 250 bin kişi oy kullandı. 3 Büyükşehir, 5 İlçe Belediyesi finale kaldı.

İkinci seçildi

Başkan Muhittin Böcek'in Engelsiz Antalya hedefiyle çalışmalarını yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişebilirlik alanındaki çalışmaları, başarı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sunduğu hizmetler ile "2020 Erişilebilirlik Ödülleri" Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde jüri değerlendirmesi ile Türkiye ikincisi oldu. Birinciliği Selçuklu Belediyesi aldı. Üçüncülüğü de Alanya Belediyesi elde etti.

Hedef engelsiz Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent oluşturmak hedefiyle gerçekleştirdikleri projelerde engelli bireylere daha engelsiz bir yaşam sunmaya çalıştıklarını söyledi. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlamak ve hayat standartlarını yükseltmek için projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Böcek, "Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, onları üreten ve kendine yeten bireyler haline getirmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. Çalışmalarımızın takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması motivasyonumuzu daha artırmaktadır" dedi. - ANTALYA