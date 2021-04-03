Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü

03.04.2021 17:28
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla verilen 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nde Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde ikinci oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla verilen 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nde Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde ikinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '2020 Erişilebilirlik Yılı' kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri' sahiplerini buldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri' kapsamında Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde ikinci oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmalar, başarılı projeler, hayata geçirilen uygulamalar ve sunulan hizmetler için verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2020 Erişilebilirlik Ödülleri" kapsamında 250 bin kişi oy kullandı. 3 Büyükşehir, 5 İlçe Belediyesi finale kaldı.

İkinci seçildi

Başkan Muhittin Böcek'in Engelsiz Antalya hedefiyle çalışmalarını yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişebilirlik alanındaki çalışmaları, başarı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sunduğu hizmetler ile "2020 Erişilebilirlik Ödülleri" Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde jüri değerlendirmesi ile Türkiye ikincisi oldu. Birinciliği Selçuklu Belediyesi aldı. Üçüncülüğü de Alanya Belediyesi elde etti.

Hedef engelsiz Antalya

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent oluşturmak hedefiyle gerçekleştirdikleri projelerde engelli bireylere daha engelsiz bir yaşam sunmaya çalıştıklarını söyledi. Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını sağlamak ve hayat standartlarını yükseltmek için projeler ürettiklerini kaydeden Başkan Böcek, "Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, onları üreten ve kendine yeten bireyler haline getirmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. Çalışmalarımızın takdir edilmesi ve ödülle taçlandırılması motivasyonumuzu daha artırmaktadır" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Engelli, ASDEP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü - Son Dakika


Son Dakika

Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu YSK, Gelecek Partisi'nin de seçime girme yeterliliği sağladığına karar verdi YSK, Gelecek Partisi'nin de seçime girme yeterliliği sağladığına karar verdi Gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçaklayan yaşlı adam, ev hapsine çaptırıldı Gelinini öldürüp 4 yeğenini bıçaklayan yaşlı adam, ev hapsine çaptırıldı Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı Eşinin şiddetinden kaçan kadın, çıplak ayaklarla polise sığındı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir
18 yaşındaki genç, güpegündüz silahlı maganda kurbanı oldu 18 yaşındaki genç, güpegündüz silahlı maganda kurbanı oldu         
17:50
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler hiçe sayıldı         
17:38
Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi         
17:20
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevine gönderildi         
17:01
69 yaşındaki cani baba, öz oğlunu tüfekle vurarak yaraladı 69 yaşındaki cani baba, öz oğlunu tüfekle vurarak yaraladı         
16:20
Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti Öfkeli kadın yere yatırdığı erkeği 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti         
16:06
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu         
15:20
Hollanda, AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanmasını durdurdu Hollanda, AstraZeneca aşısının 60 yaş altı kişilere uygulanmasını durdurdu         
15:13
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Canlı yayını izleyenler Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi         
14:28
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü 800 liralık alacağını istediği arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürüldü         
11:33
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu Bir garip olay! Kanalizasyon hattında yüzlerce bozulmuş ayran bulundu         
11:14
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsın kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 18:12:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 'Erişilebilirlik' ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei